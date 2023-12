Debiut Holeckiej w kalce "Wiadomości" w TV Republika. Nazwała Sienkiewicza "pułkownikiem"

Danuta Holecka do grudnia szefowała "Wiadomościom" TVP i przekazywała widzom propagandowe treści. W piątek zadebiutowała w podobnej roli, a w innej stacji. Została bowiem prowadzącą serwisu informacyjnego w TV Republika, który wydaje się być jednak kopią starych "Wiadomości" TVP.

Holecka znów prowadzi wiadomości. Jak wypadała w TV Republika? Fot. Republika/zarzut ekranu

W TV Republika zaprezentowano w piątek prowadzony przez Danutę Holecką serwis informacyjny. Na początku pokazano informację o rosyjskiej rakiecie, która znalazła się dziś w przestrzeni powietrznej Polski. Jednak news stacji skupił się nie na działaniach rządu premiera Donalda Tuska, ale tym, że prezydent zwołał BBN, czy rozmawiał z szefem NATO.

Danuta Holecka teraz prowadzi serwis informacyjny w TV Republika

W serwisie pokazano też duży propagandowy materiał o zmianach w TVP. Danuta Holecka przekonywała swoich widzów, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wymienił bezprawnie szefów telewizji publicznej. Nazwała go też pułkownikiem. Jej zdaniem jest on twarzą zamachu na media publiczne. "Atak na media publiczne" – można było też usłyszeć w dalszej części serwisu, który przygotował pracownik tej stacji.

Pokazano też protesty ws. obrony mediów, w tym to, co się ostatnio działo w PAP. Skupiono się na tym, co wyczyniał tam Antoni Macierewicz. Jak informowaliśmy, w wigilijny poranek w siedzibie PAP wiceprezes PiS Antoni Macierewicz próbował zablokować pracownikowi agencji wejście do budynku.

Jak przekazała wówczas Interia, gdy mężczyzna próbował wejść do budynku, tłumacząc, że tam pracuje, zatrzymał go Antoni Macierewicz, który bezprawnie żądał, aby ten się wylegitymował. Republika pokazała to oczywiście w taki sposób, jakby to ten pracownik zaatakował polityka PiS.

Po zakończeniu serwisu gościem Holeckiej był były premier Mateusz Morawiecki. – Witam w oazie wolność mediów – tak przywitał się z widzami telewizji. – Nie wiem, czy ktoś chciałby być uzdrowiony poprzez likwidację, to kompletne nieporozumienie, jest to po to, żeby rząd nie podlegał krytyce. Każdy rząd musi mieć media krytyczne – mówił polityk PiS w dalszej części rozmowy.

Zarobki Holeckiej były gigantyczne?

Informacje o tym, ile zarabiała w TVP Danuta Holecka są nieoficjalne. Wynika z nich, że były to ogromne kwoty. Onet ustalił, że czołowa prowadząca program TVP zatrudniona miała być jako osoba fizyczna, z gażą wynoszącą w ostatnich latach 5-10 tys. zł. To jednak nie koniec. Telewizja miała też dodatkowy kontrakt zawarty z jednoosobową firmą Holeckiej D.D.H. Studio "V".

Jak podawał Onet, od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2023 r. za prowadzenie "Wiadomości" 10-11 razy na miesiąc Holecka miała otrzymywać 46 tys. zł netto. Przez cały okres obowiązywania umowy zarobki te miały wynieść prawie 1,4 mln zł, jednak miał znaleźć się tam również zapis, że łączna wartość netto umowy nie przekroczy 2 072 550,00 zł.