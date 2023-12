Antoni Macierewicz zdaje się nie przyjmować do wiadomości faktu, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlikwidował tzw. podkomisję smoleńską. Jak ustaliły media, w poniedziałek o godz. 12 podkomisja miała... wznowić obrady.

Antoni Macierewicz zwołał posiedzenie zlikwidowanej podkomisji smoleńskiej Fot. Piotr Molecki/East News

Macierewicz zwołał zlikwidowaną podkomisję

15 grudnia w piątek MON przekazało, że wicepremier i szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał decyzję, parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka o uchyleniu decyzji powołującej podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 z 10 kwietnia 2010 r.

Już w piątek członkom podkomisji zostały cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z ich działalnością. Do dzisiaj szef MON dał im czas na rozliczenie się z dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac komisji.

W poniedziałek w siedzibie zlikwidowanej podkomisji pojawił się jej były przewodniczący Antoni Macierewicz. Polityk twierdzi, że decyzja ministra Kosiniaka-Kamysza jest nielegalna, a w rozmowie z Polsat News miał poinformować, że na godz. 12 zwołał... posiedzenie komisji smoleńskiej.

– Pan minister nie ma uprawnienia, by zlikwidować podkomisję smoleńską. Będzie działać zgodnie z prawem do sierpnia 2024 r., a decyzje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza są bezprawne – oznajmił Macierewicz w rozmowie ze stacją.

Macierewicz grzmi po likwidacji podkomisji

MON zapowiedziało, że w najbliższym czasie zostanie również powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji smoleńskiej.

Wiceminister Cezary Tomczyk przekazał też, że raport komisji Jerzego Millera jest obowiązującym w sprawie katastrofy smoleńskiej. Badania Macierewicza nazwał natomiast "dziwnymi".

– Nie wiem, jak wygląda kwestia Antoniego Macierewicza i jego dziwnych badań, które z tego, co wiem, nie zostały zakończone, ale jedno jest pewne – raport Jerzego Millera jest raportem obowiązującym i wróci na strony MON – uznał Tomczyk.

Decyzja resortu obrony oburzyła Macierewicza, który w weekend twierdził w rozmowie z PAP, że minister obrony "nie ma też prawa wydawania decyzji o przekazaniu przez Przewodniczącego w ciągu 4 dni przed zakończeniem pracy Podkomisji dokumentów i innych elementów działania Podkomisji".

Dalej twierdził, że żaden funkcjonariusz państwowy nie może decydować o ważności raportu. – To jest zgodnie z ustawą wyłączna kompetencja przewodniczącego podkomisji – podkreślił.

Co więcej, Antoni Macierewicz uznał, że działanie komisji jest niezależne nawet od prezydenta czy premiera Polski. – Pan prezydent, pan premier, ani pan minister obrony narodowej nie mają prawa akceptować bądź kwestionować raportu. Ani nie akceptują, ani nie negują – przypomniał.