Morawiecki zdobył się na wyznanie w rozmowie z Holecką: Nie byłem 100-proc. admiratorem TVP

29 grudnia o godz. 19:00 Danuta Holecka poprowadziła informacyjny serwis Telewizji Republika "Dzisiaj". Po programie odbyła zaś wywiad z byłym premierem. – Witam państwa, witam w oazie wolności mediów. Cieszę się, że tu jestem – przywitał się z widzami Mateusz Morawiecki.

Co Morawiecki powiedział u Holeckiej w TV Republika? "Oaza wolności mediów" Fot. Zrzut ekranu / TV Republika

Co Morawiecki powiedział u Holeckiej w TV Republika? "Oaza wolności mediów"

29 grudnia Danuta Holecka zadebiutowała jako nowa twarz TV Republika. Rozpoczęła serwis informacyjny od wiadomości, że w piątek rano rosyjski pocisk manewrujący naruszył polską przestrzeń powietrzną. Później widzowie zobaczyli gościa specjalnego, Mateusza Morawieckiego.

"Witam państwa, witam w oazie wolności mediów. Cieszę się, że tu jestem!" – powiedział na wstępie były premier, po czym odniósł się do rakiety. "To poważna sytuacja, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że to właśnie TV Republika jako pierwsza podała tę informację" – stwierdził.

Morawiecki kontynuował rozpływanie się nad stacją: "Zobaczcie państwo, jak ważne jest to, żeby była taka oaza wolności mediów. W czasach moich rządów było to, że były trzy główne stacje telewizyjne i tam można było trzy bardzo różne, czasem skrajnie różne poglądy na rozmaite sprawy usłyszeć i zobaczyć".

"Tusk teraz chce zrobić tak, żeby wszystkie telewizje i portale śpiewały na jedną modłę. Kto wie, czy gdyby nie TV Republika, która - jak dobrze usłyszałem, dowiedziała się nie od służb wywiadowczych, tylko od leśników - naród polski by się o tym dowiedział. A pamiętamy wszyscy, ile było krzyku, że coś ukrywamy, jak rakieta spadła w Przewodowie i doprowadziła do tragedii. Teraz na całe szczęście do żadnej tragedii nie doszło, ale na pewno jest tutaj cały czas dużo znaków zapytania" – dodał.

Morawiecki przyznał rację Danucie Holeckiej, kwestionującej legalność działań obecnej większości parlamentarnej. Były premier porównał tę sytuację do wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, kiedy generał Wojciech Jaruzelski przerwał program "Teleranek", aby ogłosić wprowadzenie stanu wojennego.

"Ale Tusk przebił Jaruzelskiego, ponieważ wyłączył całe pasmo informacyjne TVP Info. (...) To coś niebywałego na skalę europejską. Wszystko ma jeden wspólny mianownik: aby nie patrzeć władzy na ręce" – powiedział.

W dalszej części rozmowy na temat TVP przyznał również, że nie wszystkie aspekty działania telewizji publicznej były dla niego satysfakcjonujące. "Nie byłem takim 100 proc. admiratorem telewizji publicznej, zawartości wszystkiego, co tam się znajdowało" – wyjaśnił Morawiecki.

"Ale jestem przekonany, że trzeba bronić mediów publicznych dzisiaj przed zawłaszczeniem przez Platformę Obywatelską, bo nie będzie dostępu dla wszystkich Polaków do rzetelnych informacji" – stwierdził.

Były premier również zaapelował do widzów zainteresowanych wspieraniem protestów przeciwko reformom w mediach publicznych. "Wzywam wszystkich Polaków na spotkanie wolnych Polaków 11 stycznia o godz. 16.00 pod Sejmem. Pokażmy tam naszą wolę utrzymania wolnego słowa!" – zaznaczył.

Podczas wywiadu Morawiecki skrytykował posłów partii Trzecia Droga, opisując ich jako tych, którzy zamiast szukać nowej ścieżki, stali się dodatkiem do "odgrzewanego obiadu PO". Następnie, kilka minut później, ponownie odniósł się do tej partii, nazywając ją "Drogą Tuską" i zarzucając jej "żerowanie i podpisywanie się pod skandalem ataku na polskie media".

TV Republika nigdy nie miała takich wyników oglądalności

W TV Republika nadawany jest obecnie program Michała Rachonia "Jedziemy", a także przemówienia Jarosława Kaczyńskiego i Michała Adamczyka, który uważa się za nowego prezesa TVP. Mimo licznych błędów technicznych i propagandy PiS, stacja przyciągnęła dużą widownię.

Jak informują Wirtualne Media, w okresie od 20 do 26 grudnia 2023 roku, TV Republika zajęła drugie miejsce w kategorii kanałów informacyjnych, za TVN24. Średni udział stacji wyniósł 2,68 proc., co jest wzrostem o 2578,57 proc. w porównaniu do typowych wyników. TV Republika wyprzedziła Polsat News.