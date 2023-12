TVP Info wróciło na antenę. Taki przekaz zobaczyli widzowie stacji informacyjnej

Kanał TVP Info znów nadaje. Miał dziewięć dni przerwy. W nowym wydaniu stacji informacyjnej widzowie zobaczyli najpierw kolejne wydanie serwisu "19.30", a potem zaczął się program publicystyczny.

– Dobry wieczór państwu. Ja nazywam się Jarosław Kulczycki i jest mi bardzo miło zaprosić państwa do TVP Info. Przez ostatnie osiem lat istniał kanał telewizyjny o takiej nazwie. Jednak ze swoim pierwowzorem i zasadami rzetelności dziennikarskiej nie miał nic wspólnego. To się zmieni, osobiście gwarantuję, w Telewizji Polskiej w ogóle, a w TVP Info i programach informacyjnych w TVP w szczególności – usłyszeli od Jarosława Kulczyckiego widzowie nowego TVP Info.

Dziennikarz podkreślił, że od teraz stacja będzie dawała "głos wszystkim stronom sporu politycznego czy społecznego". – Będziemy dochowywali zasad rzetelności i bezstronności. Będziemy na nowo budowali polską telewizję publiczną. Inaczej bowiem, niż napisał pewien poeta, wierzymy, że co się podzieliło, to się może skleić – ogłosił Kulczycki.

Dalej pojawił się temat rosyjskiej rakiety, który naruszyła w piątek polską przestrzeń powietrzną.

– Polacy są razem i muszą być razem, bo świat stał się niebezpieczny. Dzisiaj chcieliśmy zacząć od dyskusji na temat mediów publicznych, jednak wojna zmieniła te plany. Dziś rano rosyjska rakieta wtargnęła w polską, a więc przestrzeń powietrzną NATO – przypomniał dziennikarz.

Kolejne zmiany w mediach publicznych i nowa praca Holeckiej

Tymczasem minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował w piątek o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

"W dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, jako kontynuacja wcześniejszego procesu" – czytamy w nowym komunikacie resortu, którym kieruje.

Warto też dodać, że Danuta Holecka, która do grudnia szefowała "Wiadomościom" TVP w piątek zadebiutowała w podobnej roli, a w innej stacji. Została bowiem prowadzącą serwisu informacyjnego w TV Republika, który wydaje się być jednak kopią starych "Wiadomości" TVP. W serwisie pokazano m.in. duży propagandowy materiał o zmianach w TVP. Danuta Holecka przekonywała swoich widzów, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wymienił bezprawnie szefów telewizji publicznej. Nazwała go też pułkownikiem.

Jej zdaniem jest on twarzą zamachu na media publiczne. "Atak na media publiczne" – można było też usłyszeć w dalszej części serwisu, który przygotował pracownik tej stacji.

Po zakończeniu serwisu gościem Holeckiej był były premier Mateusz Morawiecki. – Witam w oazie wolność mediów – tak przywitał się z widzami telewizji. – Nie wiem, czy ktoś chciałby być uzdrowiony poprzez likwidację, to kompletne nieporozumienie, jest to po to, żeby rząd nie podlegał krytyce. Każdy rząd musi mieć media krytyczne – mówił polityk PiS w dalszej części rozmowy.