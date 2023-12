Kolejne duże zmiany w systemie edukacji. Nowacka odwołuje ludzi z nadania PiS

Wraz z nowym rządem przyszły też zmiany w systemie edukacji. Ministra edukacji Barbara Nowacka zdecydowała, że odwoła kolejnych sześciu kuratorów oświaty. Wcześniej taki los spotkał m.in. niezwykle kontrowersyjną małopolską kuratorkę oświaty Barbarę Nowak.

Kolejne zmiany w edukacji. Nowacka odwołuje kolejnych kuratorów. Fot. Jan Graczynski/East News

Ministerka edukacji Barbara Nowacka odwołała w piątek kolejnych kuratorów oświaty.

Ze stanowisk zostali odwołani:

dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk

mazowiecka kuratorka oświaty Aurelia Michałowska

podlaska kuratorka oświaty Beata Pietruszka

śląska kuratorka oświaty Urszula Bauer

warmińsko-mazurski kurator Oświaty Krzysztof Nowacki

wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia również małopolska kurator oświaty Barbara Nowak została oficjalnie odwołana ze stanowiska. Po niej odwołani zostali: pomorska kuratorka Małgorzata Bielang, podkarpacka kuratorka Małgorzata Rauch, kujawsko-pomorski kurator Marek Gralik, łódzki kurator Waldemara Flajszer i świętokrzyski kurator Kazimierz Mądzik.

Wiadomość o odwołaniu Nowak Nowacka przekazała w połowie grudnia w Krakowie na konferencji zwołanej w urzędzie wojewódzkim.

– W czasie kampanii wyborczej partie związana z Koalicją 15 Października obiecywały ulgę polskiej szkole. A Małopolska jest absolutnie symboliczna, jeśli chodzi o kręcenie bata na szkoły i uczniów. Ale czarny czas dla szkół się skończył – oznajmiła wówczas.

Pierwszą odwołano Barbarę Nowak

Wtedy też Barbara Nowak na platformie X pożegnała się z uczniami, nauczycielami i rodzicami następującym wpisem: "Dziękuję Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, Uczniom, ich Rodzicom za tysiące spotkań, pięknych wzruszeń. Dziękuję za wspólną troskę o młode pokolenie, ratowanie szkół i MDKów przed likwidacjami. Życzę, aby w małopolskich pięknych szkołach, przedszkolach dzieci zawsze były bezpieczne".

Co więcej, wpis swój opatrzyła cytatem z Biblii, co dodatkowo nie spodobało się internautom, mającym wiele do zarzucenia byłej już kurator. "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem" – napisała Nowak.

W odpowiedzi w serwisie X można było przeczytać m.in: "Teraz możesz sobie wziąć różaniec i siedzieć 24h w kościele. Tam jest twoje miejsce. Żegnamy".

Dotychczasową działalność Nowak w czasie tamtej konferencji skomentowała również sama Nowacka. – Barbara Nowak zajmowała się nie tym, czym powinna zajmować – podkreśliła nowa ministerka edukacji. Dodała przy tym, że w odwołaniu kurator towarzyszą jej parlamentarzyści, którzy "przez ostatnie lata zmagali się z krzywdą, którą polskiej szkole wyrządzała Barbara Nowak".