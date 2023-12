Donald Tusk wygłosił orędzie. Premier zapowiada zmiany

Premier Donald Tusk wygłosił w sobotę wieczorem orędzie noworoczne w TVP. Szef polskiego rządu pogratulował obywatelom i zapowiedział spore zmiany. "Patriotyzm nigdy już nie będzie zasłoną dla nieuczciwości czy zwykłego złodziejstwa" – stwierdził.

Podczas sobotniego orędzia w TVP premier Donald Tusk podziękował Polakom. Jak powiedział, "ostatnie miesiące nauczyły nas, że niemożliwe stanie się możliwe". Szef rządu przywołał też słowa z Marszu Miliona Serc.

– Zwyciężymy, to już się stało. Rozliczymy zło, to już się dzieje. Naprawimy krzywdy, to też już zaczynamy, i najważniejsze: pojednamy. Wiem, że pojednanie będzie prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, ale wierzę, że i tym razem, niemożliwe stanie się możliwe. Wierzę, że Polacy odrodzą się jako jedna wspólnota, jako wielki, silny naród. I nie spocznę, póki to się nie stanie. Polska to kraj cudów i wspaniałych ludzi – stwierdził premier Donald Tusk w orędziu telewizyjnym.

– W tych niebezpiecznych czasach Polska nie będzie już samotna. A że są niebezpieczne, potwierdziło się choćby wczoraj, kiedy naruszona została nasza przestrzeń powietrzna. Dlatego tak ważne jest dziś mówić prawdę i tylko prawdę. Przywrócimy słowom ich prawdziwe znaczenie, a patriotyzm nigdy już nie będzie zasłoną dla nieuczciwości czy zwykłego złodziejstwa – zaznaczył szef rządu.

Będziemy ze sobą uczciwie i z szacunkiem rozmawiać. To wam gwarantuję. Nasza ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo. Wasze państwo. Państwo pracujące dla każdej i każdego z was, bo ono należy do was i tylko do was Donald Tusk fragment orędzia 30.12.2023 r.

Tusk zapowiada zmiany

Premier dodał, że "wszystkim marzy się normalność, zgoda i pewność jutra". – To zadanie na nadchodzący rok. Postawimy sprawy z głowy na nogi, zaufajmy znowu nauce i ekspertom i zdrowemu rozsądkowi. W polityce międzynarodowej odbudujemy naszą pozycję i znaczenie. Kłótnie z sojusznikami zastąpimy twardą, ale przyjazną rozmową o naszych interesach i szukaniem tego co wspólne – podkreślił premier.

Donald Tusk zapowiedział również ważne zmiany. – Przywrócimy słowom ich prawdziwe znaczenie, a patriotyzm nigdy już nie będzie zasłoną dla nieuczciwości czy zwykłego złodziejstwa. Będziemy ze sobą uczciwie i z szacunkiem rozmawiać. To wam gwarantuję. Nasza ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo. Wasze państwo. Państwo pracujące dla każdej i każdego z was, bo ono należy do was i tylko do was – stwierdził.

Szpilka w byłą ekipę

Premier z nieskrytą satysfakcją zapowiedział swoje orędzie, które wygłosił na antenie telewizji publicznej. Napisał o nim w mediach społecznościowych, jednocześnie uderzając w "starą ekipę" TVP.

"Niemożliwe stało się możliwe! Dziś wieczorem w TVP (!) moje orędzie noworoczne. Po raz pierwszy od dziesięciu lat. I to po polsku!" – poinformował w sobotę po południu premier Donald Tusk w serwisie X.

Swoją zapowiedzią Donald Tusk uderzył w były zespół TVP, który często wmawiała swoim widzom, że obecny premier ma ścisłe związki z Niemcami. Nachalnie też używano słów "für Deutschland", które Tusk wypowiedział na początku 2021 roku.

Co więcej, niedawno także Jarosław Kaczyński nazwał Donalda Tuska niemieckim agentem. Stało się to po tym jak ten oficjalnie został premierem.

Zmiany Tuska

Po utworzeniu nowego rządu, na którego czele stoi właśnie Tusk, w TVP zaszły bardzo duże zmiany. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił ostatnio w stan likwidacji spółki: TVP, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową, a także 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Zmiany nie dotyczą jednak jedynie telewizji. Niedługo po uformowaniu nowego rządu premier zmienił szefów służb specjalnych. Odwołał właśnie dyrektora generalnego Służby Więziennej, a ministra edukacji Barbara Nowacka zdecydowała, że pożegna kolejnych sześciu kuratorów oświaty. Powołano również specjalny międzyresortowy zespół odpowiedzialny za zmiany dotyczące Funduszu Kościelnego.

