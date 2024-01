Dantejskie sceny na "Sylwestrze z Dwójką". Zwierzęta spanikowały przez fajerwerki [WIDEO]

"Sylwester z Dwójką" odbył się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Władze Zakopanego apelowały, by ze względu na zamieszkujące go zwierzęta turyści i mieszkańcy zrezygnowali z fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych. Niestety ich zalecenia nie zostały wysłuchane, czego efekty były widoczne gołym okiem – zwierzęta nie wiedziały, gdzie uciekać.

Dramat zwierząt na "Sylwestrze z Dwójką". Fot. Artur Barbarowski/East News/ TikTok/ jan54052

Dantejskie sceny na "Sylwestrze z Dwójką"

Przed sylwestrem władze Zakopanego tradycyjnie przypomniały o zakazie używania petard, fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych, który wszedł w życie zgodnie z ustawą Rady Miasta Zakopane 23 grudnia 2019 roku. Jego złamanie wiążę się z grzywną wymierzoną w trybie natychmiastowym.

Do turystów zaapelował także Tatrzański Park Narodowy, na którego terenie odbywał się "Sylwester z Dwójką". Władze parku przypomniały także o corocznej akcji "Nie strzelaj w sylwestra", mającej na celu ochronę zwierząt właśnie przed sylwestrowymi "atrakcjami".

Turyści zignorowali nawoływania i odpalali fajerwerki oraz petardy. Efekty były widoczne gołym okiem – na wielu filmikach z Zakopanego można zobaczyć uciekającą w popłochu zwierzynę.

Przypomnijmy, że o niestrzelanie w sylwestra apelował też Donald Tusk. "Co jako premier odradzam robić w sylwestra? Odpalać petardy przy tych, którzy się boją" – takie napisy znalazły się na materiale udostępnionym przez premiera.

Jest to kompilacja dwóch nagrań. Na jednym widzimy Tuska w garniturze, jako przemawia na spotkaniu, a na drugim bawi się z psem w mniej formalnym stroju. Można domniemywać, że jest to pupil córki szefa rządu. Pies jest bardzo podobny do tego, którego zdjęcia od czasu do czasu publikuje jego córka Katarzyna Tusk.

Nie tylko psy boją się fajerwerków

O tym, jak psy przeżywają sylwestra, w naTemat.pl pisała też Daria Siemion. "Psy postrzegają fajerwerki jako zagrożenie, z którym trzeba podjąć walkę, schować się albo uciec. Niektóre psy mogą szczekać na fajerwerki, inne wchodzić pod łóżko, jednak ok. 70 proc. z nich wybierze ucieczkę" – przeczytacie w jej tekście.

Jak się okazuje, wybuchające z okazji Nowego Roku materiały pirotechniczne mogą zaszkodzić także ptakom. – Nie wiadomo, ile dokładnie. Nie ma takich danych ani w Polsce, ani nigdzie na świecie. Wiemy natomiast, że jeśli chodzi o destrukcyjny wpływ fajerwerków na ptaki, mówimy o milionach – mówił w rozmowie z naTemat.pl Jacek Karczewski z organizacji ornitologicznej "Jestem na pTak!".

Z danych zgromadzonych w 2020 roku wynika, że martwych ptaków w Nowy Rok było 8 razy więcej niż zwykle. Wyniki badań nie przemawiają do zwolenników fajerwerków.