Skandaliczne słowa Jana Pietrzaka w TV Republika. Jest ruch prokuratury

Minister Adam Bodnar poinformował w poniedziałek 1 stycznia, że zamierza podjąć radykalne kroki wobec Jana Pietrzaka i tak się stało. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dochodzenie ws. skandalicznych słów satyryka, które padły na antenie TV Republika.

Jest reakcja prokuratury na słowa Jana Pietrzaka. Oto, co mu grozi Fot. naTemat

Prokuratura wszczęła śledztwo wobec Jana Pietrzaka

Przypomnijmy, o jakie dokładnie słowa chodzi. Jan Pietrzak był gościem programu na antenie Telewizji Republika. W rozmowie z Katarzyną Gójską komentował "niemieckie panowanie w Polsce". W pewnym momencie 86-letni satyryk stwierdził, że ma też "okrutny żart" dotyczący imigrantów, którzy mają być przymusowo relokowani do Polski z Niemiec. Tam padły skandaliczne słowa o Auschwitz.

– Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Tam będziemy tych imigrantów wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – stwierdził.

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar 1 stycznia poinformował, że poprosił Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą skandalicznej wypowiedzi Jana Pietrzaka oraz wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo na podstawie artykułu 257 Kodeksu Karnego, który mówi o publicznym znieważeniu grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i etnicznej. To czyn zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów w tej sprawie, ale śledztwo ruszyło. I to zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Za tak surowe konsekwencje wobec Pietrzaka krytykują Bodnara członkowie Prawa i Sprawiedliwości.

Na słowa Pietrzaka zareagował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz Muzeum Auschwitz. W dzień wypowiedzenia skandalicznych słów poinformował, że złoży zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o propagowaniu nazizmu i rasistowskich gróźb przez Pietrzaka. Złoży również skargę do KRRIT na TV Republika.

Muzeum Auschwitz na swoim profilu w serwisie X dodało post, w którym apeluje, by nie instrumentalizować losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach. "Tragedia Auschwitz pokazuje, do czego prowadzą idee nienawiści i pogardy wobec innego czlowieka. Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach, w nikczemnej retoryce antymigracyjnej to haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia – czytamy w poście.