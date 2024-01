Potężna eksplozja w stolicy Libanu. W wybuchu miał zginąć jeden z liderów Hamasu

Mateusz Przyborowski

J ak podaje agencja Reutera, we wtorek w pobliżu sklepu ze słodyczami w Danieh, na południowych przedmieściach Bejrutu, doszło do eksplozji. To miejsce znane jest jako twierdza Hezbollahu. W ataku miał zginąć jeden z przywódców Hamasu. Z Libanu przeprowadzane są ataki na Izrael.