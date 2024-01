"Zebrało się kilkaset osób". PiS czeka na 11 stycznia, ale widać, że mogą się mocno przeliczyć

Katarzyna Zuchowicz

W sylwestrową noc przed siedzibą w TVP zebrało się ponad 100 osób. Tak wyglądała "huczna" obrona telewizji publicznej, choć i przemawiał Antoni Macierewicz, i śpiewał Jan Pietrzak. W innych miastach Polski jest podobnie, choć zewsząd słychać, że nie ustają protesty zwolenników PiS w sprawie zmian w mediach. Ale jak one naprawdę wyglądają? I jak to się ma do wielkich zapowiedzi PiS o Proteście Wolnych Polaków, który ma się odbyć 11 stycznia? Bo np. w Łodzi też protestowało tylko ponad 100 osób.