Poznaliśmy Słowo Roku 2023. Zwyciężyło to, które budziło kontrowersje

Kapituła językoznawców pod patronatem Rady Języka Polskiego wybrała Słowo Roku 2023. Pierwsze miejsce zajęła "sztuczna inteligencja". Ogłoszono także, kto jeszcze znalazł się na podium i jaki był wynik głosowania internautów. W ostatnich latach każde z wymienionych słów stanowiło temat głośnych dyskusji w polskim społeczeństwie.

"Sztuczna inteligencja" została Słowem Roku 2023 (na zdjęciu prof. Jerzy Bralczyk, przedstawiciel kapituły konkursu).

Słowo Roku 2023: wygrała "sztuczna inteligencja"

"Sztuczna inteligencja" jako laureat plebiscytu Słowo Roku 2023 nikogo nie powinna dziwić. W końcu w ostatnim roku pojawiło się wiele sporów dotyczących etycznego aspektu korzystania z niej, w tym m.in. obaw społecznych dotyczących tego, że w przyszłości AI znacząco wpłynie na rynek pracy. Ponadto ludzie oszaleli na punkcie Chat GPT, który (przykładowo) służył niektórym uczniom i studentom do pisania prac na zajęcia.

Co ciekawe, brytyjskie wydawnictwo Collins Cambridge również wybrało "sztuczną inteligencję" jako najważniejsze słowo minionego roku.

– Jeszcze w XIX wieku łączyliśmy słowo "sztuczny" ze sztuką. "Sztuczne" uderzenie np. Jankiela czy sztucznie gotowany rosół staropolski u Mickiewicza to były rzeczy dobre, bo zgodne z regułami sztuki. Później „sztuczny” zaczął oznaczać to, co dziś, czyli to, co nie jest naturalne – mówił przedstawiciel kapituły prof. Jerzy Bralczyk.

Kapituła polskich językoznawców na drugim miejscu ustawiła "wybory", zaś na trzecim ex aequo "inflację" i "posłankę".

Internauci dokonali podobnego wyboru co Rada Języka Polskiego. Internetowy plebiscyt wygrały "wybory", a tuż za nimi uplasowała się "sztuczna inteligencja" oraz "inflacja".

Przypomnijmy, że w 2022 roku polscy językoznawcy wskazali jako zwycięzcę "wojnę", a potem "inflację" i słowo "uchodźca / uchodźczyni".

Wyniki Młodzieżowego Słowa Roku 2023

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2023 otrzymał "rel", który w slangu oznacza "potwierdzenie tego, co mówił przedmówca". Inaczej: ""zgadzam się z tobą", "czuję to samo" lub "prawda". Rel pochodzi od angielskiego słowa "relatable", czyli "możliwy do powiązania".

Przewodnicząca jury plebiscytu prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu w Kielcach komentując wybór słowa roku, wspomniała, że "rel" to świeży neologizm. – Powstały także równie przydatne konstrukcje czasownikowe: relować, rzeczownikowe, takie jak np. relówa i przysłowne megarel – tłumaczyła językoznawczyni.

