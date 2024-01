Doda szykuje niespodziankę dla swoich fanów. Tym razem to nie nowa płyta

Nie da się ukryć, że Doda ma cięty język. Artystka znów przypomniała o tym fanom, otwarcie krytykując autobiografie swoich byłych partnerów. Dodatkowo przyznała na antenie Radia Eska, że zamierza sama napisać książkę. Chciałaby zawrzeć w niej swoje porady.

Doda o autobiografiach Nergala i Majdana

Dorota Rabczewska aka Doda spełnia swoje marzenia. Po koncertach promujących płytę "Aquaria", które odniosły bezapelacyjny sukces, programie Polsatu pokazującym jej występy zza kulis pod tytułem "Doda. Dream Show", a także własnej audycji w RMF FM przyszła pora na książkę.

Wokalistka zdradziła na antenie Radia Eska, że chciałaby przysiąść i sporządzić pisemny poradnik dla swoich fanów. Jak sama podkreśliła, myśli o tym, by wydać go w drugiej połowie bieżącego roku.

Skąd pomysł na taki format? Wiele osób szuka w swojej idolce oparcia. – Ludzie widzą we mnie duże wsparcie mentalne po tym, co przeszłam i co przeżyłam. Po wszystkich swoich porażkach, miłosnych perturbacjach, po tym, jak dostałam po d*pie i naprawdę żegnałam się czasami z życiem, jestem odbiciem lustrzanym ich problemów – oznajmiła.

Następnie Doda nie omieszkała skrytykować autobiografii wydanych przez swoich byłych partnerów – byłego piłkarza Radosława Majdana i muzyka Adama "Nergala" Darskiego (frontmana black metalowego zespołu Behemoth). Przyznała, że była zniesmaczona książkami ich autorstwa.

– Wiadomo, że rozstanie z Dodą trzeba zmonetyzować, bo przecież któż chciałby to czytać, gdyby nie to. Czytałam tylko te fragmenty i tak, były beznadziejne, to co powiedzieć o reszcie? Jak tamto było przekłamane, to sobie pomyśl, jak 90 proc. musiało być podkręcone pod ich ego – skwitowała gwiazda muzyki pop.

Nadmieńmy, że zarówno "Spowiedź heretyka. Sacrum profanum" Darskiego, jak i "Pierwsza połowa" Majdana ukazały w 2012 roku.

Doda dostanie program w radiu

W sobotę (30 grudnia) na antenie RMF FM ruszył autorski podcast Dody zatytułowany "Dodaphone", w którym znana piosenkarka doradza słuchaczom w sprawach życiowych.

"Otwieramy DODAPHONE, w którym tematy tabu nie istnieją! Ktoś z Was chce pogadać sobie z Dodą? Bez wymówek i bez ściemy – uwierzcie, że ona umie rozwiązać każdy problem" – tak audycję zapowiadało RMF FM. Zgłoszenia do programu są przyjmowane za pośrednictwem Instagrama lub SMS-a.

– To było kiedyś wielkie moje marzenie, by mieć swoją audycję. (...) Chcę mieć kontakt ze słuchaczami. Chcę, żeby dzwonili do mnie ze wszystkimi sprawami, z którymi nie mogą sami dać rady i może nie mają z kim pogadać... a ja jestem bardzo wyluzowana i tak się składa, że mam na wszystko odpowiedź – reklamowała swój podcast Doda.

