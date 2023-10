Radosław Majdan szczerze o ojcostwie. Piłkarz zdradził, czego mu wcześniej brakowało

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan od 10 lat tworzą jedną z najgłośniejszych par rodzimego show-biznesu. W 2020 roku na świecie pojawił się ich syn Henryk. W najnowszym wywiadzie piłkarz opowiedział o kulisach ojcostwa. Zdradził, że gdyby został tatą po dwudziestce, byłoby mu trudniej.

Radosław Majdan szczerze o ojcostwie. Opowiedział o sobie sprzed wielu lat Fot. instagram.com / @r_majdan

Małgorzata Rozenek (obecnie Rozenek-Majdan), jaki i Radosław Majdan w przeszłości dwukrotnie byli w związkach małżeńskich. Historia ich miłości mogłaby posłużyć za scenariusz do komedii romantycznej.

W 2013 roku poznali się podczas premiery filmowej w jednym z warszawskich kin. Wówczas on poprosił ją o numer telefonu. Jednak dopiero po jakimś czasie umówili się na randkę. Prezenterka zaproponowała, by pojechali do domu Radosława, ponieważ nie chciała, by przyłapali ich paparazzi.

Szybko zaiskrzyło, ale zakochani przez wiele miesięcy utrzymywali swoją relację w tajemnicy przed mediami. Pierwsze informacje o ich związku pojawiły się w 2014 roku. Po kilku miesiącach zaczęli pojawiać się razem na przyjęciach. Jeszcze w tym samym roku Majdan oświadczył się swojej ukochanej.

Radosław Majdan szczerze o ojcostwie. Opowiedział o sobie sprzed wielu lat

Przypomnijmy, że ślub Rozenek i Majdana odbył się 10 września 2016 roku w podwarszawskim Konstancinie i był jednym z najhuczniejszych wydarzeń polskiego show-biznesu. Cztery lata później, miesiąc po 48. urodzinach byłego piłkarza, na świat przyszedł syn pary, Henryk. W najnowszym wywiadzie dla Plotka piłkarz opowiedział o kulisach ojcostwa.

Warto podkreślić, że Radosław Majdan swoją karierę piłkarską zakończył w 2010 roku. Obecnie nadal angażuje się w liczne projekty zawodowe, mimo tego głównie spełnia się jako mąż i ojciec. W trakcie wywiadu podkreślił, że zupełnie nie tęskni za boiskiem. Jak się okazało, najtrudniejszym momentem było przejście na sportową emeryturę.

– Nigdy nie wiesz, czy znajdziesz sobie miejsce, czy dasz sobie radość z życia, którą dawała ci pasja – podkreślił. Pomimo tego były bramkarz reprezentacji Polski zwrócił uwagę na fakt, że w jego życiu pojawiają się etapy, przez które przechodzi w bardzo naturalny sposób. Oprócz tego on sam cały czas zmienia się jako człowiek. Właśnie dlatego znacznie trudniej byłoby mu zostać ojcem ponad 20 lat temu.

Kiedy miałem 25 lat, nie byłbym takim tatą, jakim jestem, kiedy mam 51 lat. Dzisiaj jestem cierpliwy, świadomy i strasznie się tym cieszę. Bardzo kocham mojego syna i nic lepszego nie mogło mi się zdarzyć. Radosław Majdan

Love Stories Radosława Majdana

Jak wspomnieliśmy na samym początku, Małgorzata Rozenek jest trzecią żoną Radosława Majdana. Piłkarz w 1998 roku poślubił projektantkę Sylwię Koperkiewicz. O byłym bramkarzu polskiej kadry w branży rodzimego show-biznesu zrobiło się głośniej za sprawą jego medialnego związku z Dodą, którą poślubił w 2005 roku. Niestety ten związek nie przetrwał próby czasu i trzy lata później zakochani się rozwiedli.

Wokalistka była drugą żoną byłego bramkarza polskiej kadry. W 2012 roku Majdan pozostawał w nieformalnym związku z aktorką Anną Prus. Jednak wszystko wskazuje na to, że spokój i szczęście znalazł u boku "Perfekcyjnej Pani Domu".