Polacy wybrali polityka 2023 roku. Znaczące, kto wyprzedził Tuska i Dudę

Anna Dryjańska

K to zasługuje na miano polityka 2023 roku? CBOS zapytał o to w ostatnich tygodniach reprezentatywną próbę dorosłych Polek i Polaków. Ankietowani mogli sami wskazać nazwisko osoby, która ich zdaniem wyróżniła się w Polsce i za granicą. I choć ostatecznie w czołówce polityków 2023 roku wylądowali premier Donald Tusk, prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Szymon Hołownia, to ich wszystkich wyprzedziło wskazanie: żaden.