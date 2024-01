Abp Depo mówi nieprawdę o lekcjach religii. "Jest ignorantem lub kłamie"

Abp Wacław Depo idący w procesji ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę (14.05.2023 r.). fot. Jan Graczynski/East News

Przypomnijmy, że nieobowiązkowe lekcje religii zostały wprowadzone do szkół w 1992 roku za pomocą rozporządzenia ówczesnego ministra edukacji.

Początkowo katechizacja dzieci odbywała się za darmo. Biskupi szybko jednak wymogli, by za religię w szkole płaciło państwo ze swojego budżetu. Katecheza trafiła na świadectwo szkolne i zaczęła być wliczana do średniej ocen, dając przewagę dzieciom wierzącym nad dziećmi – ateistami.

Ten stan rzeczy chce zmienić Barbara Nowacka, ministra edukacji w nowym rządzie Koalicji 15 października. Szefowa resortu chce zmniejszyć liczbę zajęć religii finansowanych przez państwo z dwóch do jednej tygodniowo. Jak wskazuje MEN, czas przeznaczany na katechezę w szkole jest większy niż ten, który przysługuje na naukę części innych, obowiązkowych przedmiotów.

Dwie godziny lekcji religii to przesada, bo mają tej religii dzieci więcej niż innych przedmiotów". "Dlatego moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, także finansowa.

Sprawę skomentował dla PAP 31 grudnia 2023 r. abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski stwierdził, że Kościołowi katolickiemu należą się 2 godziny religii w szkole tygodniowo na mocy konkordatu, czyli umowy międzynarodowej z 1993 roku łączącej Polskę i Watykan.

Dziś mamy jeszcze gwarantowane konkordatem dwie godziny katechezy w szkole, choć już od lat bywały uzgodnienia szkolne o jednej godzinie. Jeśli minister edukacji mówi o jednej godzinie religii na pierwszej czy ostatniej lekcji, które są już jakąś formą rezygnacji – to jest podpowiedź, żeby to parafie i rodzice decydowali i przyjęli to wyzwanie do spotkań w salkach katechetycznych.

Wacław Depo

arcybiskup metropolita częstochowski, wypowiedź dla PAP z 31.12.2023 r.