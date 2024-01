Sportowiec Roku 2023 wybrany! Innej decyzji kibice nie mogli podjąć

Wszystko już jasne! Tytuł "Sportowiec Roku 2023" zdobyła tenisistka Iga Świątek. Zwyciężczynię w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" wyłoniono spośród łącznie aż dwudziestu nominacji. Na Gali Mistrzów Sportu powody do świętowania mieli także m.in. Bartosz Zmarzlik, Aleksander Śliwka i... Jakub Błaszczykowski.

Fot. WOJCIECH STROZYK / REPORTER

Iga Świątek była od początku "czarnym koniem" plebiscytu. To był przecież rok, który zdecydowanie należał właśnie do pochodzącej z Polski "najlepszej rakiety świata". Niedawno tenisistka znad Wisły powróciła na pierwsze miejsce rankingu WTA.

Wiadomość o wygranej w rywalizacji o tytuł "Sportowiec Roku 2023" zastała Świątek podczas turnieju United Cup. Dosłownie kilkanaście godzin temu tenisistka zapewniła Polsce awans do finału.

Najlepsza dziesiątka w plebiscycie "Sportowiec Roku 2023":

Oprócz tego na Gali Mistrzów Sportu przyznano także tytuł Superczempion. W tym roku kapituła tej nagrody za całokształt kariery sportowej postanowiła uhonorować byłego wieloletniego kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego.

Iga Świątek utytułowana i... bogata

Sukces w tenisie, który wymagał od Igi Świątek tak wiele ciężkiej pracy, na całe szczęście przynosi jej znaczne korzyści finansowe, o czym pisaliśmy jakiś czas temu w naTemat. Zarobki tenisistki, pochodzące z premii za wygrane turnieje oraz z kontraktów reklamowych, liczone są w milionach.

Do tej pory w swojej karierze zawodowej Świątek zarobiła 21,51 mln dolarów, co równa się około 90,5 mln zł. Po opodatkowaniu pozostaje jej ponad 54 mln zł. Dodatkowo Iga ma na swoim koncie liczne umowy reklamowe z takimi firmami jak Oshee, Infosys, ON Running, czy VISA.

Wartość tych kontraktów wyceniana jest na około 25 mln zł. Łącząc przychody z nagród i umów reklamowych, majątek 22-letniej tenisistki z Raszyna sięga ok. 80 mln zł.

Czytaj także: https://natemat.pl/530089,iga-swiatek-juz-nie-nosi-wstazki-w-barwach-ukrainy-wyjawila-dlaczego