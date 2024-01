Fot. X.com/amaneyese; SYLWIA DABROWA / Polska Press / East News

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w sobotę 6 stycznia rozstrzygnięto już 89. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Na Gali Mistrzów Sportu największe powody do radości miała nieobecna ze względna zawodnicze obowiązki Iga Świątek. To liderka rankingu WTA po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł "Sportowiec Roku".

Za plecami tenisistki w plebiscycie znaleźli się żużlowiec Bartosz Zmarzlik, siatkarz Aleksander Śliwka, lekkoatletka Natalia Kaczmarek, skoczek narciarski Piotr Żyła, lekkoatleta Wojciech Nowicki, tenisista Hubert Hurkacz, kajakarki Martyna Klatt i Helena Wiśniewska, szpadzistki Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska, a także golfista Adam Meronk.

Prestiżową nagrodę na Gali Mistrzów Sportu odebrał także Jakub Błaszczykowski. Sportowiec mający status legendy zarówno w reprezentacji Polski, jak i klubach Borussia Dortmund oraz Wisła Kraków został okrzyknięty "Superczempionem". To nagroda przyznawana najwybitniejszym polskim zawodnikom za całokształt kariery.

Niestety, nie obyło się bez zgrzytów. Opinia publiczna więcej niż o nagrodzonych sportowcach mówi o "mało finezyjnym" żarcie Władysława Kozakiewicza. Przed wręczeniem wyróżnienia skoczkowi narciarskiemu Piotrowi Żyle opowiedział on taką historyjkę:

Spotkało się dwóch olimpijczyków po siedemdziesiątce. No i jeden taki nieco zgnuśniały, ten drugi pyta: Co ci jest? Boli cię coś? A ten mówi: Wiesz, boli mnie wszystko. Ta wątroba, kropelki. A jak ty się czujesz? Ja czuję się jak nowo narodzony. Jak to? No tak. Zobacz, nie mam włosów, nie mam zębów i czuję, że chyba... zwaliłem w majty

