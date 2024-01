Tego bukmacherzy jeszcze nie grali! Można obstawiać finał sprawy Wąsika

Dorota Kuźnik

P ortale bukmacherskie na ogół kojarzą się głównie z tym, że można na nich obstawić wyniki meczów i innych zmagań sportowych. Tymczasem również polityka i to szczegółowe wydarzenia z tej dziedziny życia społecznego, są jedną z częściej otwieranych tam zakładek. Teraz pojawiła się możliwość postawienia pieniędzy na to, co stanie się podczas najbliższych obrad Sejmu z Maciejem Wąsikiem z PiS.