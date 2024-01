Co zrobi Wąsik, gdy przyjdzie po niego policja? Szczera odpowiedź polityka PiS

Agnieszka Miastowska

S ąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w poniedziałek zadecydował o tym, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostaną doprowadzeni do więzienia. Co na to politycy? Wąsik stwierdził, że "policja będzie miała spory problem, bo będzie musiała zatrzymać, na polecenie sądu, posła". Uznał jednak, że policjanci będą musieli użyć środków przymusu, a on "nie będzie się z nimi bił".