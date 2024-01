Wydało się, że po materiałach Krzysztofa Stanowskiego Natalia Janoszek zniknie z show-biznesu. Okazuje się jednak, że jest zupełnie odwrotnie. Emitowany jest nowy format z celebrytką pt. "Królowe przetrwania". Według najnowszych doniesień shownews.pl aktorka ma dostać niebawem swój format o... miłości. Będzie szukała tego jedynego?

Natalia Janoszek dostanie nowy program? Fot. Piotr Molecki/East News

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wokół Natalii Janoszek wybuchł niemały skandal. Dziennikarz Krzysztof Stanowski wziął pod lupę poczynania aktorki. W materiałach wideo na You Tube przedstawił swoje dowody na to, że gwiazda miała "udawać" swoją spektakularną karierę w Bollywood.

W Polsce ma już za sobą występy w "Tańcu z gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo". Po aferze ze Stanowskim wielu uważało, że celebrytka zniknie z telewizji. A tu nic bardziej mylnego.

Janoszek kontynuuje swoją karierę w polskiej telewizji. Będzie miała swoje show o miłości?

Na antenie TVN7 emitowany jest właśnie show "Królowe przetrwania" z Natalią. W jednym z ostatnich odcinków gwiazda zwierzyła się, że "nie ma szczęścia w miłości". Wyszło na jaw, że "33-latka nie była jeszcze w poważnym związku".

– Seks mi się kojarzy z końcem znajomości, ponieważ za każdym razem, gdy poznawałam kogoś i czy ta znajomość trwała pół roku, czy trzy miesiące, gdy dawałam komuś szansę, żeby został u mnie na noc, to następnego dnia znikał bez słowa. I to mi się zdarzyło trzy razy pod rząd. W związku z tym stwierdziłam, że nie będę się w to bawić. I że nie chcę mężczyzn, związków i bliskości – mówiła Janoszek.

Tymczasem shownews.pl dowiedział się, że to nie koniec występów Janoszek w telewizji. Podobno trwają rozmowy nad nowym formatem z jej udziałem. Ma on być właśnie o... szukaniu miłości.

– Polsat chce postawić na Janoszek, która teraz bryluje w "Królowych przetrwania". Jest pomysł, żeby była twarzą programu o roboczym tytule "10 kroków do miłości". Będzie w nim szukać idealnego kandydata na narzeczonego. W końcu sama przyznała, że nie ma szczęścia do mężczyzn. To trochę podobny format do wcześniejszego programu z Dodą – zdradził portalowi pracownik Polsatu.