Doda o piosence Steczkowskiej na Eurowizję. Złożyła zaskakującą deklarację

Doda i Justyna Steczkowska przed laty nie pałały do siebie sympatią. Ostatnio jednak to się zmieniło. Druga z wymienionych artystek w tym roku ma zamiar startować w preselekcjach do Eurowizji. Jak jej piosenkę oceniła Rabczewska?

Doda o piosence Steczkowskiej na Eurowizję. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Eurowizja 2024 zbliża się dużymi krokami. W tym roków chęć wyjazdu na konkurs organizowany w Szwecji wyraziło mnóstwo polskich artystów. Wśród kandydatów do reprezentowania Polski znalazła się Justyna Steczkowska i jej utwór "WITCH-ER Tarohoro", który – choć nawet nie wyszedł – już zdążył podbić internet.

Kawałek powstał we współpracy z ekipą Hotel Torino, w skład której wchodzą m.in. Patryk Kumór i Dominik Buczkowski-Wojtaszek. Tworzyli oni również piosenki dla Viki Gabor czy Sary James.

Doda komentuje piosenkę Steczkowskiej na Eurowizję

Choć Dorota Rabczewska i Justyna Steczkowska kiedyś żyły w konflikcie, to teraz się wspierają. Tak Doda w rozmowie z Plotkiem oceniła "WITCH-ER Tarohoro".

– Nie słyszałam całej piosenki, natomiast jeżeli robiła to z chłopakami, z którymi ja produkowałam całą płytę, to jest to świetny wybór. Ich piosenki dwa razy wygrały Eurowizję Junior – zaczęła.

– Ja uwielbiam Eurowizję, więc za każdym razem, kiedy biorą udział już po prostu weterani, znane osoby, które są wyjadaczami estrady, to dla mnie są to jeszcze większe emocje, więc będę jej bardzo, bardzo kibicować. Będę oglądać z wypiekami na twarzy – zadeklarowała.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2024

We wtorkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" poinformowano, że reprezentant Polski na Eurowizję 2024 zostanie wyłoniony dzięki preselekcjom wewnętrznym. Co to znaczy?

Artyści mogą nadsyłać do Telewizji Polskiej swoje utwory, a specjalnie powołana komisja podejmie decyzję "za zamkniętymi drzwiami", kto pojedzie w maju do Malmö. Można się zgłaszać do piątku 2 lutego, do godz. 22:00.

Opublikowano również regulamin, którego chętni muszą przestrzegać, aby móc wziąć udział w preselekcjach. Chodzi tutaj o podstawowe zasady, czyli kandydat musi mieć ukończone 16 lat i polskie obywatelstwo.

Zgłoszony do konkursu utwór nie może trwać dłużej niż 3 minuty, musi mieć oryginalną muzykę, tekst oraz premierowy charakter (publikacja po 1 września 2023 roku). Skład Komisji Konkursowej poznamy dopiero w lutym, po wytypowaniu reprezentanta.