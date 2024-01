Zaginęła 24-letnia Klaudia Czaińska. Studentkę nagrały kamery monitoringu

"Córeczko! Jeśli to czytasz, odezwij się, czekamy na ciebie" – apeluje zrozpaczona mama Klaudii Czaińskiej. 24-latka przed tygodniem dniami wyszła z domu na warszawskiej Woli i słuch po niej zaginął.

"Mamy nadzieje, że wróci cała i zdrowa"

Klaudia Czaińska wyszła z domu 2 stycznia około godziny 3 w nocy i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną.

"Ja już nie wiem, co mam robić. Odchodzę od zmysłów. Cały czas się martwię o nią i zastanawiam, co się stało, że tak nagle zniknęła. Nie mogę przez to spać po nocach. Czekamy z mężem na jakieś wieści, jakikolwiek sygnał. Liczymy też, że policji uda się ją odnaleźć. Mamy nadzieje, że wróci cała i zdrowa. Tego byśmy bardzo chcieli" – powiedziała pani Anna, mama Klaudii w rozmowie z "Faktem".

Monitoring zarejestrował moment, kiedy 24-letnia studentka opuszczała kamienicę. Na nagraniu widać, jak wychodzi z domu i kieruje się w stronę centrum miasta.

Wychodząc, dziewczyna nie wzięła ze sobą telefonu ani dokumentów. Według relacji matki, nie miała tego wieczoru w planach wyjścia ani spotkania. – Nic nam nie wiadomo, żeby córka miała chłopaka, mieszkała z kimś albo miała w planach jakiś wyjazd czy urlop – przyznała dla "Faktu".

Policjanci apelują o pomoc

Policjanci prowadzą poszukiwania. Zabezpieczono zapisy z kamer monitoringu, wykorzystano psy tropiące oraz dron. "Spływają do nas informacje, które funkcjonariusze weryfikują. Osoby, które mają wiedzę, gdzie może znajdować się 24-latka, proszone są o kontakt z policją – informuje Marta Sulowska z Komendy na Woli.

Klaudia ma około 160-165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, blond włosy do ramion i brązowe oczy. Ma także tatuaż przedstawiający kota na wewnętrznej stronie przedramienia, na wysokości żeber tatuaż w postaci serca, na ręku ma tatuaż w postaci trzech motyli. W chwili zaginięcia była ubrana w różowy dres, jasnobeżową kurtkę i białe buty marki adidas.

Osoby, które mogą pomóc w jej odnalezieniu proszeni są o kontakt z policjantami komendy przy ulicy Żytniej 36 tel. (47) 72394 50 lub z najbliższą jednostką policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected].

Zaginęła 16-letnia Zosia

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny prowadzą poszukiwania 16-letniej Zofii Mika, która w poniedziałek, 1 stycznia około godziny 16:00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ulicy Sandomierskiej w Bydgoszczy z zamiarem udania się na spacer z koleżanką i do teraz nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Rysopis dziewczynki opublikowany przez Urząd Miasta w Bydgoszczy wygląda następująco: "Wzrost około 152 cm, waga około 40 kg, szczupła budowa ciała, oczy brązowe, twarz owalna, ciemne włosy za ramiona, aparat ortodontyczny na dolnej szczęce".

W chwili zniknięcia nastolatka była ubrana w kurtkę koloru czarnego z napisem "NIKE", bluzę koloru oliwkowego z kapturem, jeansowe spodnie typu bojówki koloru czarnego obszyte białą nitką oraz buty koloru białego firmy "JORDAN" z szarymi dodatkami.

Policja prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat Zofii Miki lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu.

Informacji można udzielić pod numerem telefon: 47 751 15 59 lub poprzez kontakt z najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju pod numerem alarmowym 112.

