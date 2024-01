Trwają poszukiwania 16-letniej Zosi. Dziewczyna zaginęła bez śladu

Policjanci z Bydgoszczy prowadzą poszukiwania Zofii Mika, która 1 stycznia 2024 roku wyszła na spotkanie z koleżanką i nigdy z niego nie wróciła. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na jej temat, proszone są o pilny kontakt.

Zaginęła 16-letnia Zosia

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny prowadzą poszukiwania 16-letniej Zofii Mika, która w poniedziałek, 1 stycznia około godziny 16:00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ulicy Sandomierskiej w Bydgoszczy z zamiarem udania się na spacer z koleżanką i do teraz nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Dziewczyna nie nawiązała również żadnego kontaktu z rodziną, a jej aktualne miejsce pobytu oraz dalsze losy pozostają nieznane.

Rysopis dziewczynki opublikowany przez Urząd Miasta w Bydgoszczy wygląda następująco: "Wzrost około 152 cm, waga około 40 kg, szczupła budowa ciała, oczy brązowe, twarz owalna, ciemne włosy za ramiona, aparat ortodontyczny na dolnej szczęce".

W chwili zniknięcia nastolatka była ubrana w kurtkę koloru czarnego z napisem "NIKE", bluzę koloru oliwkowego z kapturem, jeansowe spodnie typu bojówki koloru czarnego obszyte białą nitką oraz buty koloru białego firmy "JORDAN" z szarymi dodatkami.

Policja prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat Zofii Miki lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu.

Informacji można udzielić pod numerem telefon: 47 751 15 59 lub poprzez kontakt z najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju pod numerem alarmowym 112.

Zaginął 15-latek, wysłał niepokojącą wiadomość

Z informacji, które uzyskała policja, wynika, że we wtorek, 2 stycznia w godzinach porannych Jakub Krawczyk wyszedł z domu w Pyskowicach, skąd miał pojechać do szkoły w Gliwicach. Miało to miejsce we wtorek 2 stycznia. Kamery monitoringu uchwyciły nastolatka na dworcu PKP w Gliwicach, jednak nie wiadomo, dokąd się stamtąd udał.

Policja opublikowała zdjęcie chłopca i prosi o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Policjanci przekazali również wiadomość, która może być ważna dla sprawy. "Ojciec otrzymał skrajnie niepokojącą informację, dlatego też natychmiast wszczęto intensywne czynności poszukiwawcze" – przekazali funkcjonariusze.

Służby udostępniły również rysopis chłopca. "Wzrost około 160 cm, średnia budowa ciała w okularach, ubrany w czarną kurtkę z napisem na plecach NIKE, białe buty wysokie z napisem NIKE, plecak czarny z napisem NIKE. Miał czarną bluzę i granatowe spodnie" – przekazano.

