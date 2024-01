Wokół Sebastiana Fabijańskiego wciąż wiele się dzieje. Po przegranych walkach w Fame MMA gwiazdor wraca do aktorstwa. Pojawił się ostatnio na uroczystej premierze filmu "Powstaniec 1863", w którym zagrał główną rolę. W rozmowie z mediami zdradził, jakie ma plany i co chce zmienić w swoim życiu.

Fabijański chce się odciąć od mediów społecznościowych. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Choć kariera Sebastiana Fabijańskiego zaczęła się od aktorstwa, to później bywało, że wędrowała w różne inne strony. Oprócz perturbacji w życiu prywatnym – aferze z Rafalalą, rozstaniu z Maffashion – niezbyt pozytywny wpływ na jego wizerunek miały walki we freak fightach.

Aktor przegrał bowiem wszystkie trzy starcia, które łącznie nie trwały nawet trzech minut. W sieci nie brakowało nieprzychylnych, a nawet hejterskich komentarzy w kierunku Fabijańskiego.

Bywało, że sam zainteresowany wdawał się w słowne przepychanki z internautami, próbując udowodnić swoje racje.

Fabijański zniknie z mediów społecznościowych?

Czy teraz jego nastawienie i zachowanie zmienić się w tej kwestii? Na to wygląda. Aktor postanowił porzucić Fame MMA i skupić się na aktorstwie. Ponadto chce też porzucić aktywność w mediach społecznościowych.

– Ograniczyłem Instagram z prostego powodu. W ogóle nie chcę już tam coraz bardziej być. Im dłużej to mam, tym bardziej dojrzewam, że to nie jest dla mnie. Nie chcę już tak żyć po prostu. Nie chce żyć w klinczu jakiegoś wizerunku, który kreuje w mediach społecznościowych. To męczące. Dowiedziałem się, że im bardziej próbujesz ludziom wytłumaczyć, że coś nie jest takie, jakie im się wydaje, że jest, tym mniejszy to przynosi zysk. Bo w to nie wierzą. Więc nie ma sensu się męczyć i narażać na kłamliwą narrację – powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Choć późno będzie szukać Fabijańskiego na Instagramie, to fani jego gry aktorskiej mogą go oglądać w serialu "Grzechy sąsiadów", a niebawem także w filmie "Powstaniec 1863".

– Chcę skupić się na pracy artystycznej. Mam niedługo zacząć próby do spektaklu na podstawie tekstu Woody'ego Allena. Chcę podziałać w teatrze i tam się wyżyć. Różne szaleństwa za mną – podsumował.