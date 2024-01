Antek Królikowski ma kłopoty. Po sprawie z alimentami i jazdą po marihuanie aktor znów może trafić przed sąd. Shownews doniósł, że "do sądu właśnie wpłynął przygotowany przez prokuraturę akt oskarżenia o zniszczenie mienia przez Antka". Chodzi o głośny incydent z Dariuszem Opozdą.

Antek Królikowski znów ma kłopoty. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Od kilku lat Antek Królikowski nie ma dobrej passy, a jego kolejne przewinienia kończą się sprawą w sądzie. Jeszcze niedawno głośno było o tym, że aktor zalega z płaceniem alimentów na syna, co zgłosiła do prokuratury matka dziecka Joanna Opozda.

Ponadto w lutym 2023 roku gwiazdor został zatrzymany przez policję. Okazało się, że był po zażyciu marihuany. Został przesłuchany i usłyszał "zarzut kierowania samochodem osobowym pod wpływem substancji psychotropowej". Sam później wydał oświadczenie, w którym tłumaczył, że był to produkt medyczny, który "przyjmował", aby złagodzić objawy związane ze stwardnieniem rozsianym.

Awantura u Dariusza Opozdy. Królikowski znów może trafić przed sąd

Tymczasem serwis shownews.pl donosi, że Królikowski może odpowiadać przed sądem w kolejnej sprawie, związanej z awanturą, do której doszło u ojca Joanny Opozdy w Busku-Zdroju.

Przypomnijmy, że niedługo przed rozstaniem z żoną, Antek ruszył do mieszkania jej ojca. Przybył tam m.in. z mamą Joanny Opozdy, aby ta odebrała swoje rzeczy z miejsca, w którym niegdyś żyła.

Wizyta miała mocno burzliwy przebieg. Dariusz Opozda użył nawet broni. Shownews.pl podaje, że "prawdopodobnie to on złożył zawiadomienie do prokuratury, w którym zarzucił zięciowi zniszczenie mienia, a konkretnie bramy o wartości 6 tys. zł".

– Prokuratura w Busku-Zdroju skierowała 29 grudnia 2023 r. do sądu akt oskarżenia. Prokuratura zajęła się tą sprawą na wniosek pokrzywdzonego. Na razie nie ma wyznaczonego terminu rozprawy – mówi "Faktowi" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Daniel Prokopowicz.

Według Shownews sprawę z Dariuszem Opozdą próbowała załagodzić mama aktora. Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała wybrać się do mężczyzny w celu negocjacji.

Te doniesienia są o tyle zaskakujące, że jeszcze niedawno ojciec Opozdy mówił o "dobrych kontaktach z Antkiem". Zaproponował mu nawet "urlop na Madagaskarze w jego hotelu".