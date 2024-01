W środę (10 stycznia) zagraniczne media obiegła informacja o tym, że Adan Canto nie żyje. Gwiazdor filmu "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" i serialu "The Following" miał zaledwie 42 lata. Przez lata cierpiał na poważną chorobę, o której nie chciał publicznie mówić.

Adan Canto, meksykański aktor znany z "X-Menów", zmarł w wieku 42 lat. Fot. LFI / Photoshot / REPORTER

Adan Canto nie żyje. Na co chorował?

Adan Canto był meksykańskim piosenkarzem i aktorem, którego widzowie kojarzą z rolami w filmach "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" z 2014 roku i ""Agent Game" z Melem Gibsonem z 2022 roku, a także serialu "The Following" z Kevinem Baconem oraz "Pani sprzątająca".

W rozmowie z Associated Press publicystka Jennifer Allen przekazała, że Canto od dłuższego czasu zmagał się z chorobą. Aktorz trzymał ją w tajemnicy przed swoimi fanami. Zmarł na raka wyrostka robaczkowego.

"Adan miał niezwykłą duszę, o której niewielu wiedziało. Tych, którzy mieli okazję go poznać, zmienił na zawsze. Będzie nam go bardzo brakowało" – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Allen.

"'Pani sprzątająca' nie będzie już taka sama bez niego"; "Przesyłam kondolencje jego rodzinie"; "To naprawdę smutne. Niech spoczywa w pokoju"; "Był najlepszą częścią 'Designated Survivor' (red. - serial z Kieferem Sutherlandem)" – tak na wieść o jego śmierci zareagowali użytkownicy portalu X (dawnego Twittera).

Adan Canto urodził się w 1981 roku w Ciudad Acuña w stanie Coahuila w Meksyku. Początkowo wiązał swoją przyszłość z muzyką. W wieku 16 lat wyprowadził się do stolicy i tam zaczął pracę jako piosenkarz i autor tekstu. Później postanowił zmienić ścieżkę swojej karierę i zająć się aktorstwem. W meksykańskiej telewizji zadebiutował w 2009 roku w "Estado de Gracia".

W 2013 roku mógł pochwalić się debiutem w USA. "Amerykański sen" rozpoczął od roli w "The Following" u boku Kevina Bacona ("Footloose").

W 2014 roku wcielił się w postać Sunspota w superbohaterskim hicie "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie". Na ekranie mogliśmy oglądać go w towarzystwie Patricka Stewarta ("Star Trek: Picard"), Iana McKellena (trylogia "Władcy Pierścieni") i Elliota Page'a ("The Umbrella Academy").

Halle Berry żegna się z Adanem Canto

Po występie w "X-Menach" Halle Berry ("Czekając na wyrok" i "Kobieta-Kot"), odtwórczyni komiksowej Storm, zaprosiła go do pracy na planie reżyserowanego przez siebie filmu "Poobijana". Hollywoodzka gwiazda skomentowała informacje o odejściu kolegi. "Wciąż brakuje mi słów. Mój drogi przyjaciel Adan właśnie odleciał. Na zawsze będzie w moim sercu" – napisała w poście na Instagramie, do którego załączyła zdjęcie Canto.

Wieść o śmierci Canto zbiegła się w czasie ze zdjęciami trwającymi do trzeciego sezonu serialu "Pani sprzątająca". Ze względu na nowotwór nie mógł brać udziału w nagraniach.

Czytaj także: https://natemat.pl/535409,rezyser-janusz-majewski-nie-zyje-jego-ostatnim-filmem-byl-czarny-mercedes