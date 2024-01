W e wtorek wieczorem doszło do zatrzymania polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Coraz więcej wiadomo też w sprawie tego, jak to dokładnie wyglądało. Nowe szczegóły zdradził w środę szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek.





Wiadomo, gdzie dokładnie zatrzymali Kamińskiego i Wąsika. To ważne miejsce w Pałacu Prezydenckim

Natalia Kamińska

