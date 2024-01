Kabaret Neo-Nówka żartuje ze skazanych PiS-owców. Zadali jedno pytanie, a internauci odpowiedzieli

Gdy Andrzej Duda opuścił Pałac Prezydencki, żeby spotkać się z przedstawicielami społecznością białoruskiej w Polsce, policja przeprowadziła operację zatrzymania i doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do zakładu karnego. Artyści z kabaretu Neo-Nówka w dosadnym wpisie skomentowali zaistniałą sytuację.

Kabaret Neo-Nówka znany jest z zamiłowania do komentowania aktualnych wydarzeń w Polsce. Ostatnio satyrycy wypowiedzieli się na temat sytuacji Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Nie omieszkali złożyć ironicznej uwagi na temat prezydenta Andrzeja Dudy.

"Nie wiecie gdzie są jakieś tanie noclegi w Warszawie dla dwóch osób, na kilka dni, a może i dłużej?" – zapytali artyści na platformie X we wtorkowe popołudnie (9 stycznia).

W sekcji komentarzy pod wpisem zaczęła się gwałtownie narastać dyskusja. Internauci otwarcie wyrażali swoje opinie na temat zatrzymania PiS-owców.

"Z tego, co słyszałem, to u Andrzeja, Pensjonat Prezydencki..."; "W pałacu Prezydenckim, jest tam gosposia po germanistyce, tam wszystko przemilczy. Możecie tam hulać przez 24/7. Stół szwedzki na nartach Andrzeja, świetny dobór alkoholi, owoców mórz, słodyczy itp. Jesz i pijesz do oporu. Nie martw się o rachunek, płacimy my"; "Pensjonat u Jędrusia"; "Miejscówka 'U Dudy'. Żarcie podobno wypasione. I błoga cisza. Żony właściciela w zasadzie nie słychać w ogóle"; "Schronisko pod trzema piratami" – komentowano.

Wymowny post zamieścił także na platformie X Tygodnik NIE. Pokazano "zdjęcie" rezerwacji z Bookingu - "Pałac Prezydencki, data 9-10 stycznia, 2 osoby dorosłe".

Wpis rozbawił internautów. "Brak miejsc w podanym terminie. Dwa ostatnie pokoje zajęte"; "I łóżko podwójne czy dwa pojedyncze?"; "Patrząc na zamówienia z ub.roku, to prezydent się przygotował na licznych gości" – pisali.

Trzaskowski reaguje na teorię Andrzeja Dudy. "Spisek autobusowy?"

Tuż przed końcem roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący byłych ministrów w rządzie. Z kolei w miniony poniedziałek sąd wykonawczy zaczął tydzień od wydania nakazu aresztowania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. We wtorek dokumenty przekazano do policji, dzięki czemu noc z 9 na 10 stycznia skazani spędzili już w więzieniu.

Tuż po zdarzeniu głos zabrała prezydencka minister Grażyna Ignaczak-Bandych. Na antenie TV Republika powiedziała o autobusie, który uniemożliwił Andzrejowi Dudzie uratowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Pan prezydent miał w tym czasie spotkanie z białoruską opozycją. Kiedy został poinformowany o tym, co dzieje się w pałacu, chciał natychmiast wyjechać, ale wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej – powiedziała.

Na zaskakujące słowa zareagował Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy opublikował wymowny komunikat. "Komunikacja miejska w Warszawie. Zawsze do usług! P.S. Spisek autobusowy? Naprawdę?" – napisał.

Wiceszef Platformy Obywatelskiej opublikował także wyniki badań, z których wynika, że 89 proc. warszawiaków ocenia stołeczną komunikację bardzo dobrze lub dobrze. 93 proc. warszawiaków zaś ocenia dobrze lub bardzo dobrze inwestycje miejskie w rozwój komunikacji.

Włodarz Warszawy opublikował także krótki wpis tuż po zatrzymaniu Wąsika i Kamińskiego. "Choć zatrzymani, do spółki z prezydentem (!), robili wszystko, żeby temu zapobiec, to na końcu zatriumfowało prawo i sprawiedliwość" – czytamy.