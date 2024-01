Filip Chajzer w "Tańcu z gwiazdami". Oto inni uczestnicy nowej edycji show Polsatu

Na wiosnę na Polsacie rusza nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Już wcześniej pojawiły się informacji o zmianach jury, a teraz media donoszą o uczestnikach show. Wśród nazwisk wymienia się Filipa Chajzera oraz parę innych osób.

Filip Chajzer w "Tańcu z gwiazdami". Kto jeszcze wystąpi w show Polsatu? Fot. VIPHOTO/ East News

Uczestnicy nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

Plejada donosi, że z ich nieoficjalnych informacji w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zatańczy 12 par. Pojawiły się również pierwsze nazwiska uczestników, a wśród nich wspomniany Filip Chajzer.

Poza nim w show Polsatu mają zatańczyć takie osobistości medialne, jak Julia Kuczyńska (Maffashion), Adam Kszczot, Kamil Baleja, Krzysztof Szczepaniak oraz Dagmara Kaźmierska. Wśród prawdopodobnych uczestników wymienia się również takie nazwiska, jak Maciej Musiał, Beata Olga Kowalska oraz Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Zmiany w show Polsatu

Przypomnijmy, że "Taniec z gwiazdami" miał wrócić na antenę jesienią 2023 roku jednak Edward Miszczak, czyli dyrektor programowy Polsatu przeniósł premierę nowej edycji show na wiosnę 2024 roku. – Nie jesteśmy jeszcze gotowi z tym projektem – ujawnił w rozmowie z Plejadą Miszczak.

O kulisach tej decyzji poinformował Pudelek, powołując się na swojego informatora zza kuluarów.

– Prace już się zresztą nawet rozpoczęły. Zmiany miały być poważne i objąć praktycznie wszystko – od studia, w którym realizowany jest program, przez zaskakujące roszady w prowadzących i jurorach, na kształcie emitowanych na antenie Polsat Cafe "Kulisów TzG" kończąc – mówił.

Na chwilę obecną wiadomo także, że zmiany dotyczą także jurorów. W "TzG" nie zobaczymy już Michała Malinowskiego, Andrzeja Grabowskiego ani Andrzeja Piasecznego. Mają ich zastąpić Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda.

Co ciekawe jakiś czas temu krążyły plotki, że z programu ma zniknąć Pavlović, a jej miejsce ma zająć tancerka i aktorka znana z serialu "Klan", czyli Agnieszka Kaczorowska-Pela. O tych doniesieniach Kaczorowska rozmawiała z Plejadą.

Aktorka przyznała, że "wyraziła już wstępną chęć udziału w 'Tańcu z gwiazdami'" oraz wyznała, że chciałaby tym razem być w jury programu [wcześniej Kaczorowska była jedną z trenerek - przyp. red.].

"Rzeczywiście, chciałabym zasiąść za stołem jurorskim w 'Tańcu z gwiazdami', ponieważ uważam, że mam do tego wszelkie niezbędne kompetencje. Myślę też, że fajnie, jakby w programie pojawiła się osoba, która zna go od środka, tańczyła w poprzednich edycjach i wie, jakie wyzwania stoją przed gwiazdami. Co będzie, nie wiem" – powiedziała Plejadzie.

"Bycie jurorem w programie to moje małe marzenie, ponieważ chcę podejmować się projektów, które są dla mnie wyzwaniami. Nie chcę powtarzać tego, co już wiem i czego się nauczyłam, tylko pragnę sięgać po nowe i się rozwijać" – kontynuowała.

Na chwilę obecną nie wiadomo, w jakiej roli Kaczorowska pojawi się w show Polsatu.