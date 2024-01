Kardashianka zapozowała topless! Fani rozpłynęli się nad jej wyrzeźbioną sylwetką

Khloé Kardashian od jakiegoś czasu mocno angażuje się w rzeźbienie swojego ciała, co było widoczne m.in. w ostatnim sezonie "The Kardashians". Niedawno, młodsza siostra Kim Kardashian pochwaliła się swoimi postępami w mediach społecznościowych, prezentując efekty sesji zdjęciowej dla renomowanego magazynu, na której pozowała topless. Internauci ocenili, że wygląda wprost nieziemsko!

Khloé Kardashian zapozowała topless. Fani rozpłynęli się nad jej figurą Fot. Rex Features/East News

Khloé Kardashian zapozowała topless. Fani rozpłynęli się nad jej figurą

Khloé Kardashian, wraz z jej siostrami (Kourtney, Kim, Kendall, Kylie) oraz mamą Kris, zawdzięcza znaczną część swojej imponującej metamorfozy osiągnięciom medycyny estetycznej. Jakiś czas temu pisaliśmy w naTemat o tym, że dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji pokazano, jak mogłyby wyglądać, gdyby nigdy nie korzystały z rozmaitych zabiegów.

Nie brakuje opinii wśród fanów, iż przez ostatnią dekadę zwłaszcza Khloé przeszła niesamowitą transformację, stając się niemal nie do rozpoznania. Mimo to jej najnowsze postępy w kształtowaniu sylwetki są wynikiem wielu godzin wyciskania siódmych potów na sali treningowej i licznych wyrzeczeń.

Celebrytka przyjęła ostatnio zaproszenie na sesję zdjęciową do prestiżowego magazynu "tmrw". Kadrami podzieliła się na Instagramie.

39-letnia Khloé Kardashian wyeksponowała swoje opalone i wyrzeźbione ciało w skąpych strojach, które zdają się być starannie dobrane, by zwrócić uwagę na jej brzuch i nogi.

Wśród udostępnionych fotografii znalazło się również takie, na którym Kardashianka pozowała topless, zasłaniając się długim, czarnym płaszczem.

Mimo że celebrytka w przeszłości często spotykała się z zarzutami fanów o nadmierne retuszowanie swoich zdjęć, w tym przypadku fotograf prawdopodobnie postarał się o to, aby Khloé prezentowała się na nich w sposób wyjątkowo naturalny, tak, aby nie było żadnych wątpliwości. Fani Kardashianki zasypali ją komplementami.

"O mój Boże, wyglądasz bosko"; "Od jutra wracam na siłownię"; "Jak to jest być najseksowniejszą kobietą świata?"; "Zdecydowanie najseksowniejsza z Kardashianek"; "Oszałamiająca"; "Ikona"; "To ciało! Widzę twoje mięśnie brzucha"; "Treningi się opłaciły!" – zachwycają się internauci.

North West wykręciła niezły numer cioci Khloe. W tle flirt z Michele Morrone

Parę miesięcy temu premierę miał odcinek słynnego programu "The Kardashians" (reality można oglądać na Disney+), w którym pojawił się wątek Michele'a Morrone, przystojnego aktora, którego międzynarodowa kariera eksplodowała po udziale w adaptacji filmowej erotyka Blanki Lipińskiej "365 dni".

W odcinku pokazano wypad do Mediolanu. Wyjazd ten związany był z udziałem rodziny Kardashian w pokazie mody Kim Kardashian z Dolce & Gabbana. W tym czasie dostrzeżono, że Khloé flirtuje z włoskim "ciachem".

Celebrytka stała się obiektem żartu zorganizowanego przez jej siostrzenicę, North West. Gdy Khloé gawędziła z Michele, najstarsza pociecha Kim i Kanye'go wpadła na pomysł zostawienia na hotelowych drzwiach pokoju cioci fałszywej notatki z propozycją randki, mającej sprawić wrażenie, że pochodzi od aktora.

Czytaj także: Kanye West pokazał półnagie zdjęcia żony. Chyba nie na taką reakcję liczył

Liścik napisała North pod okiem mamy i dołączyła do niego białą różę. Khloé, po powrocie do hotelu, znalazła notatkę i następnego dnia podziękowała mężczyźnie, który zaprzeczył jej napisaniu. Wkrótce zdała sobie sprawę, że to siostrzenica zrobiła jej pranka, co potwierdziła rozmowa z Kim.

Khloé wyraziła swoje rozczarowanie, mówiąc, że czuje się upokorzona, a Kim śmiała się z faktu, że jej młodsza siostra uwierzyła w autentyczność notatki.