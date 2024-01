Chalamet i Jenner pocałowali się na Złotych Globach. Fani komentują: "Obciach"

Timothée Chalamet, który był nominowany do Złotych Globów za rolę w filmie "Wonka", zabrał ze sobą na galę swoją dziewczynę, Kylie Jenner. Zdjęcia hollywoodzkiego gwiazdora i siostry Kim Kardashian obiegły media społecznościowe. Część fanów zmieniła zdanie na temat nowego związku idola. Reszta wciąż uważa jednak, że celebryci są razem "obciachowi".

Timothee Chalamet i Kylie Jenner zostali przyłapani na czułościach podczas 81. ceremonii Złotych Globów. Fot. MICHAEL TRAN / AFP / East News; NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Złote Globy 2024. Timothée Chalamet pokazał się z Kylie Jenner

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, o związku Timothéego Chalameta z Kylie Jenner mogliśmy usłyszeć już w kwietniu ubiegłego roku. Pogłoski o tym, że spotykają się ze sobą, zostały potwierdzone we wrześniu. Wówczas gwiazdy bawiły się wspólnie na koncercie Beyoncé w Los Angeles - przyłapali ich na tym inni uczestnicy wydarzenia oraz paparazzi.

Później Chalamet i Jenner pojawili się w swoim towarzystwie na trybunach Arthur Ashe Stadium w Nowym Jorku, gdzie odbyło się US Open. Para nie szczędziła sobie czułości.

Dotąd celebryci nie gościli na czerwonych dywanach razem. Sytuacja zmieniła się wraz z nadejściem 81. ceremonii Złotych Globów. Jenner towarzyszyła swojemu partnerowi podczas gali, na którą przyszedł jako jeden z nominowanych aktorów. Hollywoodzki gwiazdor miał szansę zdobyć statuetkę za "Wonkę" w kategorii "najlepszy aktor w komedii lub musicalu", jednak ostatecznie powędrowała ona do Paula Giamattiego za "Przesilenie zimowe".

Jenner i Chalamet czuli się swobodnie przed kamerami - kilka razy fotografom udało się przyłapać ich na czułościach. "Oh, oni są w sobie zakochani"; "Kurde, oni naprawdę do siebie pasują"; "Mam nadzieję, że Kylie w końcu ma jakiś poważny związek"; "Prawdziwa miłość"; "Straszny obciach"; "Cringe"; "W ogóle do siebie nie pasują" – skomentowali na portalu X (dawnym Twitterze) internauci.

Nadmieńmy, że przedtem fani gwiazdora "Tamtych dni, tamtych nocy" i nowego odtwórcy Willy'ego Wonki nie byli zachwyceni doniesieniami o jego związku z Jennerówną.

"Podczas gdy fanki płaczą, że Jenner nie jest w typie Chalameta, tak naprawdę... jest zupełnie odwrotnie. Jak do tej pory hollywoodzki aktor łączony był bowiem z takimi gwiazdami, jak Lourdes Leon (córka Madonny), wspomniana wcześniej Lily-Rose Depp oraz Eiza González. Oceniając je jedynie po wyglądzie, każda z nich to typ "instagramowej" piękności, więc Kylie jako ikona tego "typu urody" idealnie wpisuje się w gust Timothée'ego" – napisała Maja Mikołajczyk z Działu Kultura w naTemat.

Kto wygrał Złote Globy w 2024 roku?

W nocy z niedzieli na poniedziałek (7-8 stycznia) w Los Angeles odbyła się 81. ceremonia rozdania Złotych Globów, które twórcom kina i telewizji przyznaje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (HFPA). W 2024 roku na gali triumfował "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana. Film biograficzny o ojcu bomby atomowej zdobył nagrody w najważniejszych kategoriach - m.in. za występ Cilliana Murphy'ego, a także "najlepszy film dramatyczny".

Wśród laureatów tegorocznych Złotych Globów wymienia się również "Biedne istoty" Yórgos Lánthimos, "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne'a oraz "Anatomię upadku" Justine Triet.

W kategoriach poświęconych telewizji największą wygraną cieszyła się "Sukcesja", "The Bear" i "Awantura".

Czytaj także: https://natemat.pl/534806,zlote-globy-2024-oppenheimer-z-cillianem-murphym-zdominowal-gale