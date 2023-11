Tak Kardashianki wyglądałyby bez operacji plastycznych? Sztuczna inteligencja stworzyła symulację

Klan Kardashianów zdominował scenę show-biznesu w USA. Kris Jenner wraz ze swoimi córkami przeszły liczne operacje plastyczne, co sprawia, że wyglądają znacznie inaczej niż w przeszłości. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie zobaczyć, jak mogłyby wyglądać, gdyby nigdy nie korzystały z medycyny estetycznej.

Jak Kardashianki wyglądałyby bez operacji plastycznych? AI pokazała

Sztuczna inteligencja coraz bardziej przenika do naszego codziennego życia dzięki swojemu szybkiemu postępowi. Jej rozwój pozwala nie tylko na przejęcie wielu zadań wykonywanych dotychczas przez ludzi, ale również na przekraczanie ludzkich umiejętności w różnych obszarach, jak na przykład w tworzeniu szczegółowych obrazów z wykorzystaniem kilku dostępnych zdjęć.

Chociażby jakiś czas temu turecki fotograf, Alper Yesiltas, który korzystając z pomocy sztucznej inteligencji, wykonał wizualizację, która pokazała jak wyglądałaby dziś księżna Diana, Freddie Mercury, Johna Lennon, Heath Ledger, Jimie Hendrix, Kurt Cobain, Michael Jackson, Elvis Presley, Janis Joplin i Tupac Shakur. Kardashianki, znane z reality-show, które możemy oglądać na platformie Disney+, były często krytykowane za promowanie nieosiągalnych standardów piękna, co mogło prowadzić do kompleksów u wielu młodych kobiet. Przyglądając się zdjęciom zrobionym przez lata, można zauważyć znaczące zmiany w ich wyglądzie.

Dodatkowo są one znane z częstego wykorzystywania zaawansowanych technik retuszu w zdjęciach publikowanych na Instagramie.

Australijscy twórcy internetowi znani jako Vandahood Live poświęcili swój czas na eksperyment z nowymi technologiami, skupiając się na rodzinie Kardashianów. Na TikToku udostępnili film, który pokazuje, jak najbardziej znane celebrytki świata wyglądałyby bez żadnych zabiegów chirurgicznych.

Materiał ten szybko stał się sensacją na TikToku. Twórcy ujawnili, że do stworzenia symulacji naturalnego wyglądu Kardashianek użyli trzech różnych programów AI i dwóch standardowych narzędzi graficznych. Efekty ich tygodniowej pracy spotkały się z różnorodnymi reakcjami użytkowników platformy.

Wielu internautów oceniło, że symulacje wykonane przez sztuczną inteligencję nie są precyzyjne, argumentując to tym, że bazują one jedynie na zmianach w stosowanym makijażu.

"To po prostu nakładanie na ich twarze starych obrazków. Ten sam wygląd, tylko bez makijażu"; "Kim ma po prostu mniej makijażu"; "Kim i Kourtney wyglądają tak samo, tylko mają inny makijaż"; "Jedynymi, które przeszły ekstremalną przemianę, są Kylie i Khloe" – pisano.

Komentujący stwierdzili, że przeróbki wyglądają dość tandetnie, a co więcej są oparte na starych zdjęciach, co może sprawiać, że obraz i tak jest daleki o tego, jakby mogły wyglądać celebrytki. Bo przecież czas robi swoje.

"To nie jest sztuczna inteligencja, lol. To tylko ich stare zdjęcia"; "Kylie miała jakieś 16 lat na tych zdjęciach, nie ma szans, żeby teraz tak wyglądała lol"; "AI? To w zasadzie kopia i wklejenie ich twarzy z 2007 roku"; "Myślę, że wraz z wiekiem twoja twarz po prostu się naturalnie zmienia" – ocenili internauci.

Warto przytoczyć kilka przykładów zabiegów, z których skorzystały Kardashianki:

Wypełniacze do ust i botoks : Wypełniacze to popularny wybór wśród Kardashianek, szczególnie do powiększania ust. Botoks, inny popularny zabieg, jest wykorzystywany do wygładzania zmarszczek i zapobiegania powstawaniu nowych.

Konturowanie twarzy : Konturowanie twarzy to technika polegająca na wykorzystaniu wypełniaczy lub botoksu do zmiany kształtu i konturu twarzy, co może obejmować podkreślenie kości policzkowych czy zmianę kształtu nosa.

Laserowe zabiegi skóry : Laserowe odmładzanie skóry pomaga w redukcji blizn, plam starczych, zmarszczek i innych niedoskonałości skóry, poprawiając jej ogólną teksturę i wygląd.

Liposukcja i modelowanie ciała : Chirurgiczne i niechirurgiczne zabiegi modelujące ciało, takie jak liposukcja, są stosowane do kształtowania i tonowania sylwetki.

Liftingi : Liftingi, zarówno chirurgiczne, jak i niemedyczne, są stosowane do podnoszenia i ujędrniania skóry, szczególnie w obszarach takich jak twarz, szyja i ciało.

Zabiegi na włosy : Przeszczep włosów lub zabiegi stymulujące wzrost włosów są często stosowane w celu poprawy gęstości i wyglądu włosów.

Należy pamiętać, że choć celebrytki otwarcie mówiły o niektórych z tych zabiegów, nie wszystkie informacje na temat ich procedur medycznych są publicznie dostępne czy potwierdzone. Wiele z tego, co jest dyskutowane w mediach i przez fanów, opiera się na spekulacjach i obserwacjach.