To się w głowie nie mieści! 69-letnia kobieta została zatrzymana przez policję w Jaworznie. Seniorka rozrzucała kawałki wędlin, w której znajdowały się pinezki. Powód? "Frustrowało" ją szczekanie psów i to, że właściciele nie sprzątają po swoich pupilach. Zatrzymana usłyszała zarzut za usiłowanie uśmiercenia zwierząt ze szczególnym okrucieństwem.

Kobieta podała absurdalny powód, dlaczego chciała krzywdzić zwierzęta. Fot. Śląska.Policja.pl

Jak podaje Komenda Miejska Policji w Jaworznie, w poniedziałek 14 stycznia funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że na terenie zieleńca w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej leżą rozrzucone kawałki wędlin z zawartością pinezek.

"Z relacji świadków wynikało, że kawałki wędlin miała rozrzucić starsza kobieta w celu uśmiercenia spacerujących zwierząt. Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą zajęli się kryminalni, którzy niezwłocznie dokonali analizy monitoringu i ustalili podejrzaną kobietę, mieszkankę Jaworzna w wieku 69 lat" – czytamy na stronie Komendy.

To, co bulwersuje, to powód jej zachowania. Sprawczyni miała być "sfrustrowana" szczekaniem psów i tym, że właściciele po nich nie sprzątają.

Zatrzymana usłyszała zarzut za usiłowanie uśmiercenia zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Za to przestępstwo grozi jej do 5 lat więzienia.

Ludzka znieczulica połączona z głupotą i chęcią krzywdzenia bezbronnych zwierząt może bulwersować. Niestety przypadków skrajnej głupoty w sposobie ich traktowania nie brakuje.

W grudniu pisaliśmy np. o tym, jak w Tomaszowie Mazowieckim ktoś porzucił psa i przywiązał go na klatce schodowej. Przy zwierzęciu znajdowała się wyprawka. Sytuacja miała miejsce... w Wigilię.

Wtedy zwierzęciem na szczęście zainteresowała się strona KOCIE MRUKI na Facebooku powiązana z Amicus Canis – Fundacją na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych. Sunia trafiła wtedy do schroniska, gotowa do adopcji przy pełnej procedurze.

