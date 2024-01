Zrób swojemu partnerowi "test ptaka". Ta metoda pokaże, czy z tej mąki będzie chleb

Test ptaka ma jasno odpowiedzieć na pytanie, czy jesteście sobie pisani, a wasz związek ma szansę być tym jedynym. To metoda stworzona 26 lat temu przez sławnego psychoterapeutę par i polega na jednym pytaniu. Oto jak przeprowadzić słynny "bird test".

Test ptaka sprawdzi czy związek ma szansę się udać. Ma naukowe poparcie Fot. Pexels

Test ptaka – hit na TikToku

Test ptaka od jakiegoś czasu krąży po TikToku, gdzie filmiki z wyjaśnieniem tej metody doczekały się kilku milionów wyświetleń. Ale niech was to nie zmyli – to żadna zabawa czy kolejny internetowy challenge, a naukowe narzędzie, które zostało opisane w podręczniku "Siedem sekretów szczęśliwego małżeństwa" opracowanym przez znanego psychoterapeutę par Johna Gottmana.

A że TikTok chętnie wchłania chwytliwe nazwy i randkowe tipy, to wartościowa treść opakowana w łatwą formę szybko trafiła do użytkowników. Ale zanim przejdziemy dalej, powiedzmy wprost to, nad czym wszyscy się zastanawiają.

Na czym polega test ptaka? Czy naprawdę ma coś wspólnego z ptakami, czy to tylko przewrotność nazwy? Sprawa jest bardzo prosta: test polega na tym, by swojego partnera zagadać o ptaka, którego akurat zauważymy za oknem. Jeśli teraz zastanawiacie się, co to ma niby dać – służę pomocą. I TikTokiem.

Zacznijmy od tego, że ptak jest tu zwyczajnie dobrym pretekstem. Jego widok za oknem jest czymś codziennym, co nie ściąga naszej większej uwagi. Chodzi właśnie o to, żeby partnera zagadać o temat, który nie wzbudza specjalnej ekscytacji. Mamy zwrócić partnerowi uwagę na to, co zobaczyliśmy lub dodatkowo zapytać go o opinię w tej kwestii.

Kluczowa jest jego reakcja:

czy zareaguje na wskazaną przez ciebie rzecz z ciekawością,

czy pociągnie rozmowę na ten temat,

czy będzie zainteresowana wątkiem nie ze względu na tematykę, a sam fakt, że pytanie zadaje druga połówka.

Zagadanie partnera o temat naprawdę interesujący nie miałoby sensu, bo liczy się sprawdzenie, na ile zaangażowany będzie w rozmowę z nami, nawet jeśli temat go nie porywa – kluczem jest sprawdzenie, czy partner jest ciekawy naszej opinii, odczuć, chce znać nasze zdanie nawet w najmniej znaczącym temacie.

Na TikToku metodę spopularyzowała Alyssa Cardib, która podkreśla: "Jeśli druga osoba będzie zadawać pytania i będzie naprawdę zainteresowana tym, co właśnie jej pokazałeś/łaś, to znak, że wasz związek będzie trwał bardzo długo".

Tak wygląda test zdany.

Partner/ka nie zda testu, jeśli:

nie odwzajemni zainteresowania,

zignoruje temat,

nie odpowie,

nawet nie usłyszy lub przytaknie od niechcenia.

Bird test – szansa na szczęśliwe małżeństwo

Jakie są naukowe podstawy tego zjawiska? Tu należy odwołać się do książki "Siedem sekretów szczęśliwego małżeństwa". Trzecim sekretem jest to, że uczucie jest podstawą więzi emocjonalnej. A ta nie jest zawiązywana jedynie w czasie wielkich wydarzeń i przełomowych momentów, a właśnie w czasie codziennej koegzystencji, w tym rozmowach o "drobiazgach".

Gottman podkreśla, że każdy nawet mało ważny temat poruszony przez naszego partnera może mieć realnie głębsze znaczenie – partner może tak wołać o pomoc albo po prostu łaknąć naszej uwagi. Bycie zignorowaną z powodu poruszenia niewystarczająco priorytetowej kwestii będzie dla partnera/rki emocjonalnym odrzuceniem.

Psychoterapeuta małżeństw wskazuje, że pary, które okazują sobie zainteresowanie, nawet w obliczu tematów prozaicznych charakteryzują się wysokim poziomem zaangażowania w relację, co świetnie rokuje na ich wspólną przyszłość – mówiąc wprost na szczęśliwe i długie małżeństwo.

Co z parami, które mają trudności w codziennych small talkach, zapamiętywaniu szczegółów swojego dnia, rozmowa o drobiazgach je nudzi?

Wnioski są piorunujące – pary, które miałyby problem z przeprowadzeniem rozmowy o "ptaku za oknem" częściej się rozstają, bo ich realny poziom zaangażowania w związek jest niski.

Nierzadko jedynym ich wspólnym tematem jest organizacja życia domu czy opieka nad dziećmi (o małżeńskim kryzysie po narodzinach dziecka możecie przeczytać tutaj). Może być to znak, że związek staje się pusty i trzyma nas przy sobie głównie przyzwyczajenie.