"W głowie się nie mieści". Trwa konflikt między Bodnarem a ludźmi od Ziobry

Powołani jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę zastępcy prokuratora generalnego Adama Bodnara buntują się przeciwko jego decyzjom, w tym przez spotkania z prezydentem. Sprawę w rozmowie z Onetem skomentowała prok. Iwona Palka, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach w stanie spoczynku.

Bunt ludzi Ziobry wobec Bodnara. "To się w głowie nie mieści". Fot. Mateusz Grochocki/East News

Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu w naTemat, Dariusz Barski został przeniesiony w stan spoczynku, bowiem według szefa MS Adama Bodnar do służby przywrócono go na podstawie niewłaściwych przepisów.

Konflikt między Bodnarem a ludźmi Ziobry

To z kolei rozzłościło nie tylko ludzi Zbigniewa Ziobry, ale również Andrzeja Dudę, który zaprosił Barskiego i jego współpracowników na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego.

Jeszcze 13 stycznia ludzie Ziobry z prokuratury wydali oświadczenie, w którym zarzucali Bodnarowi łamanie prawa. "Powierzenie prokuratorowi Jackowi Bilewiczowi funkcji p.o. Prokuratora Krajowego z bezprawnym pominięciem procedury ustawy Prawa o prokuraturze jest bezskuteczne. Funkcja taka nie została przewidziana w ustawie Prawo o prokuraturze" – napisano.

Sprawę w rozmowie z Onetem skomentowała prok. Iwona Palka, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach w stanie spoczynku.

– Nie chcę oceniać tego, co robi pan prezydent. Ale jeśli chodzi o zastępców Adama Bodnara, to oni chyba zapomnieli, że ich przełożonym jest Prokurator Generalny, a nie Prokurator Krajowy. To, co oni robią, czyli wydają zarządzenia blokujące wstęp do prokuratury, nagrywają prokuratora generalnego.... W głowie się nie mieści i powinno się dla nich wszystkich skończyć dyscyplinarkami – powiedziała portalowi Onet prok. Palka.

Jak podkreśliła, "zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski miał wysłać "w teren" pismo, na mocy którego prokuratorzy mieliby nie brać pod uwagę zarządzeń prokuratora generalnego".

– Coś absolutnie niebywałego! Przecież art. 1 ustawy Prawo o prokuraturze jasno stanowi, że "Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury" – wskazała prokurator. W poniedziałek została ona powołana jako jedna z doradców społecznych Bodnara.

Duda spotkał się z prokuratorami, którzy są przeciwko Bodnarowi

Wcześniej w poniedziałek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że "prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim oraz zastępcami prokuratora generalnego".

"Poinformował, że nie wyraził zgody na odwołanie Prokuratora Krajowego ani nie wyraził opinii ws. powołania nowego Prokuratora Krajowego. Wobec powyższego Prezydent RP podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratorem Krajowym jest Pan Dariusz Barski" – przekazano.