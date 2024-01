Zagrał w ponad 1500 filmach porno, teraz zrobiono o nim serial. O czym opowiada "Supersex"?

W sieci właśnie pojawił się zwiastun serialu "Supersex". Produkcja Netfliksa oparta jest na życiorysie włoskiego gwiazdora porno Rocco Siffrediego. Kiedy tytuł zadebiutuje na amerykańskiej platformie?

Zwiastun serialu "Supersex". Fot. kadr z trailera serialu "Supersex"

O czym opowie "Supersex"?

"Supersex" to serial inspirowany biografią Rocco Siffrediego, włoskiej legendy branży porno. Netflix właśnie pokazał zwiastun nadchodzącej produkcji.

"Historia luźno inspirowana prawdziwą biografią Rocco Siffrediego oraz jego bezpośrednimi wyznaniami. W jej centrum znajduje się nieznane dotąd oblicze gwiazdora porno oraz jego skomplikowana historia sięgająca aż do okresu dzieciństwa. Poznamy jego rodzinę, młodość oraz podejście do miłości, a także dowiemy się, co popchnęło go ku karierze w pornobiznesie" – czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Twórczynią serialu jest znana włoska feministka Francesca Manieri. Wcześniej współtworzyła scenariusz do filmu "Bezmiar" z Penelope Cruz oraz serialu Netfliksa "Czarny księżyc".

W dorosłego głównego bohatera wcieli się Alessandro Borghi ("Osiem gór", "Sześć dni z życia"), a jego młodszą wersję Saul Nanni, znany z filmu Netfliksa "Love & Gelato".

