Spięcie w Sejmie. Macierewicz przejął mównicę i zwrócił się do Bosaka

– Chciałem powiedzieć, że ona może kłamać na mój temat, a ja nie mogę odpowiedzieć. Czyli, krótko mówiąc, blokuje pan prawdę – zarzucił wicemarszałkowi Krzysztofowi Bosakowi Antoni Macierewicz. Polityk, który pojawił się na mównicy wbrew regulaminowi odniósł się do wcześniejszych słów Joanny Scheuring-Wielgus.

Awantura w Sejmie. Macierewicz zwrócił się do Bosaka Fot. Sejm.gov.pl

Macierewicz wtargnął na mównicę

Antoni Macierewicz wbrew protestom wicemarszałka wtargnął w środę na mównicę sejmową w (jak sam stwierdził) "trybie odpowiedzi". – W trybie odpowiedzi odpowiada rząd. Państwo już nie są w rządzie – oświadczył Krzysztof Bosak.

To zadziałało jak płachta na byka na posła PiS. – Blokuje pan prawdę! Jest zasada, że gdy wypowiedziane jest czyjeś nazwisko, ta osoba ma prawo odpowiedzieć. Ta miła pani przez cały czas kłamała. To mnie uderzono i to mnie próbowano pobić – stwierdził.

Mocne słowa Scheuring-Wielgus

Zachowanie Macierewicza było odpowiedzią na wcześniejsze wystąpienie Joanny Scheuring-Wielgus w sprawie TVP i działań ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.

– Bezprawne było podawanie się jednego z pracowników TVP za prezesa Telewizji Polskiej. Bezprawne i bardzo kosztowane było okupowanie budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Bezprawne wydaje się także działanie byłych już pracowników TVP na rzecz konkurencyjnej stacji – grzmiała z mównicy posłanka Lewicy.

– Bezprawne było podawanie się pana Szrota za policjanta i wchodzenie do gabinetów w siedzibie TVP. Bezprawne było szarpanie pracownika PAP przez pana, panie Macierewicz, to było bezprawne i skandaliczne. Bezprawne było również legitymowanie idących do pracy pracowników przez posłów PiS. Poseł nie ma prawa nikogo legitymować – wymieniała Scheuring-Wielgus wywołując burzę w obozie PiS.

Kolejny gorący dzień w Sejmie

Środa, 17 stycznia to kolejny gorący dzień posiedzenia Sejmu X kadencji po świątecznej przerwie. Choć wydawać by się mogło, że wtorkowe wydarzenia przyniosły sporo emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, to dziś jest równie "mocno".

Nie ma się jednak czemu dziwić, bowiem w harmonogramie dzisiejszego posiedzenia znalazły się tak palące punkty jak chociażby przedstawienie przez posłów PiS wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza czy wniosek o odwołanie wicemarszałka Krzysztofa Bosaka.

Czytaj także: https://natemat.pl/536762,sroda-w-sejmie-dzis-moze-byc-bardzo-goraco