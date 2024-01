Jest decyzja ws. immunitetu Grzegorza Brauna! Tak zagłosowali posłowie

Grzegorz Braun będzie mógł zostać ukarany. Zgodnie z rekomendacją Sejmowej Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, posłowi Konfederacji został uchylony immunitet. To decyzja, do której doprowadził między innymi ostatni skandal z udziałem ultraprawicowego polityka. Ten zgasił świece chanukowe w budynku sejmu przy pomocy gaśnicy.

Posłowie głosowali nad siedmioma wnioskami, ws. uchylenia Grzegorzowi Braunowi immunitetu i we wszystkich wnioskach decyzja była jednoznaczna. Poseł został pozbawiony przywileju.

Wyniki głosowania posłów nad uchyleniem immunitetu Grzegorza Brauna:

Wniosek 1

Za: 398

Przeciw: 15

Wstrzymało się: 4

Wniosek 2

Za: 394

Przeciw: 15

Wstrzymało się: 5

Wniosek 3

Za: 397

Przeciw: 15

Wstrzymało się: 4

Wniosek 4

Za: 398

Przeciw: 15

Wstrzymało się: 4

Wniosek 5

Za: 386

Przeciw: 16

Wstrzymało się: 13

Wniosek 6

Za: 400

Przeciw: 15

Wstrzymało się: 4

Wniosek 7

Za: 402

Przeciw: 15

Wstrzymało się: 4

Za co ukarany ma zostać Grzegorz Braun?

Na posiedzeniu komisji prokurator Mariusz Dubowski powiedział, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła postępowanie przygotowawcze, "w toku którego materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła Grzegorza Brauna". W związku z tym został przestawiony wniosek o uchylenie politykowi immunitetu.

Zarzuty wobec Brauna dotyczą m.in. zniszczenia mienia, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia przedmiotu czci religijnej. Sprawy mają związek z licznymi incydentami z udziałem Grzegorza Brauna, a więc zniszczeniem choinki w urzedzie i głośnika oraz mikrofonu, a także głośnej sprawy zgaszenia w budynku sejmu świec chanukowych z pomocą gaśnicy.

Braun zgasił świece chanukowe gaśnicą

Jak informowaliśmy w naTemat, we wtorek 12 grudnia podczas obchodów żydowskiego święta Chanuki polityk Konfederacji Korony Polskiej chwycił za gaśnicę i zgasił świece chanukii. W obronie chanukowych świec stanęła jedna kobieta, której poseł prysnął gaśnicą proszkową w twarz. To wywołało uszczerbek na jej zdrowiu.

– Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja przywracam stan normalności, kładąc kres aktom satanistycznego, rasistowskiego triumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych świąt – komentował potem polityk.

Prezydium Sejmu wykluczyło Brauna z dalszych obrad. Marszałek Szymon Hołownia dodał, że wspomniane grono nie miało wątpliwości o maksymalnej karze dla polityka. To polegało na odebraniu połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku.

To już kolejny raz, kiedy Grzegorzowi Braunowi uchylono immunitet. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, we wrześniu 2022 roku, dzięki decyzji Sejmu, poseł mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez policję m.in. za jazdę samochodem w miejscu niedozwolonym.

