Ważą się także losy Grzegorza Brauna. Jest wniosek o uchylenie immunitetu

Polsat News ujawnił, że do Sejmu trafił prokuratorski wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. To pokłosie haniebnego incydentu z grudnia, kiedy w trakcie sejmowych obchodów żydowskiego święta Chanuki, polityk Konfederacji zgasił gaśnicą świece chanukowe.

Jak przekazała we wtorek wieczorem (9.01) Interia, wniosek, który do Sejmu trafił z prokuratury jest obecnie analizowany i dotyczy kilku zarzutów stawianych Grzegorzowi Braunowi. Do odpowiedniej komisji ma zostać skierowany w środę.

Jest wniosek o uchylenie immunitetu Brauna

We wtorek 12 grudnia podczas obchodów żydowskiego święta Chanuki polityk Konfederacji Korony Polskiej chwycił za gaśnicę i - ku oburzeniu zgromadzonych - zgasił świece chanukii.

Podczas gdy cała sala zaniemówiła, przyglądając się skandalicznej sytuacji, w obronie chanukowych świec stanęła jedna kobieta, której poseł prysnął gaśnicą proszkową w twarz.

– Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja przywracam stan normalności, kładąc kres aktom satanistycznego, rasistowskiego triumfalizmu, ponieważ takie jest przesłanie tych świąt – komentował potem Konfederata.

W konsekwencji skandalicznego czynu, Prezydium Sejmu wykluczyło Brauna z obrad. Marszałek Szymon Hołownia dodał, że wspomniane grono nie miało wątpliwości o maksymalnej karze dla polityka, choć wicemarszałek Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu.

Hołownia o uchyleniu immunitetu Braunowi

– Prezydium Sejmu ukarało posła Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaki miało do dyspozycji. Zostanie więc ukarany, poza wykluczeniem z obrad, odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej na okres pół roku – ogłosił po incydencie lider Polski 2050.

– Mam nadzieję, że prokurator generalny nada im bieg i będziemy mogli zdecydować na sali sejmowej o uchyleniu immunitetu panu posłowi Braunowi – dodał wówczas Hołownia.

Czym jest Chanuka?

Chanuka to ważne żydowskie święto, które trwa osiem dni. W kalendarzu żydowskim rozpoczyna się 25 dnia miesiąca kislew, a w kalendarzu gregoriańskim wypada z reguły w grudniu. Chanuka 2023 zaczęła się wieczorem 7 grudnia i trwała do wieczora 15 grudnia.

Jest nazywana "Świętem Świateł" i - co ciekawe - jej tradycja nie pochodzi z Tory (świętej księgi Żydów). Chanuka to święto historyczne, które powstało na bazie wydarzeń opisanych w Księgach Machabejskich. Jej obchody przypominają o wydarzeniach, które miały miejsce w Drugiej Świątyni Jerozolimskiej w 165 lub 164 roku p.n.e.

Najważniejszym elementem obchodów Chanuki jest codzienne zapalanie świateł chanukowych, czyli świec umieszczonych na specjalnym 9-ramiennym świeczniku, chanukii. Pierwszego dnia zapala się jedną, drugiego dwie - itd., aż do ósmego dnia, kiedy zapala się osiem. Nie należy mylić chanukii z menorą.

Skoro dni Chanuki jest osiem, to skąd dziewięć ramion chanukii i dziewięć świec? Chodzi o to, że jedna świeca (Szames) jest dodatkowa i służy do zapalania nią pozostałych. Zazwyczaj jest w jakiś sposób "wyróżniona" w świeczniku. Innymi chanukowymi tradycjami jest spożywanie słodkich pączków i placków ziemniaczanych (latkes) smażonych na oliwie oraz gra w drejdla.

