O statnią rzeczą, której spodziewałam się podczas debaty w Sejmie nad wotum nieufności PiS dla ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, było to, że padnie nazwisko Filipa Chajzera. – Nawet Filip Chajzer, gwiazda TVN-u zauważa, że to, co pan zrobił (Sienkiewicz - red.), to jest skrajność, z którą się nie zgadza – oznajmił z mównicy poseł Jarosław Sachajko, członek koła Kukiz’15, który do parlamentu trafił z listy PiS. Nie ogarniam świata celebrytów, więc zaczęłam googlować. I rzeczywiście, Filip Chajzer naprawdę to powiedział.





Dryjańska: Chajzer naprawdę to powiedział o TVP. Czy my żyjemy na jednej planecie?

Anna Dryjańska

