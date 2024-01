"Od początku deklarowałem chęć wyjaśnienia wszystkich okoliczności i potwierdza to m.in. udzielenie przeze mnie wywiadu co do okoliczności sprawy dla jednej ze stacji radiowych” – pisze Piotr Wawrzyk w specjalnym oświadczeniu. Były członek rządu PiS nie chce być przedstawiany jako Piotr W. Mimo postawienia mu zarzutów, wyraża zgodę na prezentację wizerunku. Wskazał on też, czemu odmówił składania wyjaśnień.





Jest oświadczenie Wawrzyka. Nie chce ukrywać tożsamości i pisze o "ogromnym stresie"

Dorota Kuźnik

