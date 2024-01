Wiadomo, czy Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność. Nieoficjalna decyzja Bodnara

Agnieszka Miastowska

P osłowie PiS-u nie ustają w działaniach, by Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali uwolnieni. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by ten na czas postępowania wypuścił z aresztu Kamińskiego i Wąsika. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że Prokurator Generalny podjął już decyzję – chce przekazać możliwie szybko sprawę w ręce prezydenta. O przerwie w odbywaniu kary nie może być mowy.