Marek Suski dostarczył telewizor Mariuszowi Kamińskiemu do celi. Te wieści o zachowaniu posła PiS nagłośnił w mediach społecznościowych nawet znany raper Tede.

Tede opowiedział o zachowaniu Suskiego. Fot. Instagram / Tede // Fot. Pawel Wodzynski/East News

Marek Suski odbył wizytę w areszcie śledczym w Radomiu, gdzie znajduje się skazany Mariusz Kamiński. Relacjonowała to na bieżąco Telewizja Republika.

Zmartwiony polityk PiS miał się dowiedzieć od dyrektora zakładu karnego, jak czuje się osadzony, który od kilku dni prowadzi protest głodowy. Wyszło też wówczas na jaw, że Suski przyniósł Kamińskiemu... telewizor.

Tede poruszył sprawę Suskiego i telewizora dla Kamińskiego

Sprawę na swoim koncie w mediach społecznościowych poruszył raper Tede, który od pewnego czasu mocno interesuje się polityką i przekazuje niektóre wiadomości swoim obserwatorom.

– Dziś rano widziałem posła Marka Suskiego, który właśnie w Radomiu wchodził do zakładu karnego z telewizorem dla Mariusza Kamińskiego. Telewizor Manta, produkcji chińsko-polskiej czy tam polsko-chińskiej. Niezależni eksperci, których pytałem, czyli goście, którzy otarli się o zakład karny i służbę penitencjarną, twierdzą, że za odmowę jedzenia przewidywany jest tzw. kwit karny od wychowawcy, co może skutkować na przykład szlabanem na telewizję. No i teraz pytanie, czy pan Kamiński będzie miał telewizję, czy nie będzie? – mówił 47-latek.

Wielu pomyślało, że zaciekawiony sprawami politycznymi raper był Radomiu i wszystkiemu się przyglądał. – Po prostu widziałem to w Telewizji Republika, bo oni pokazywali w relacji, jak on wchodzi do aresztu i niesie telewizor Manta. Stąd też była moja wiadomość. Ja nie śledziłem pana posła Suskiego, tudzież nie byłem wcale pod więzieniem. (...) Można powiedzieć, że Telewizja Republika wysprzęgliła pana posła – przyznał.

Suski sam też się do tego przyznał: "Udało się dostarczyć telewizor"

Swoją drogą nawet sam Suski opowiedział o tym dziennikarzom TVN24. – Udało się dostarczyć telewizor. Po sprawdzeniu przez służby został przyjęty. Niestety przyjęto jeden odbiornik telewizyjny, radiowego nie przyjęto, chociaż władze więzienia zapewniają, że jest sygnał przez radiowęzeł i możliwość wyboru dowolnej stacji radiowej. Powinno to uzupełnić możliwość dostępu do informacji naszego ministra – przekazał.

Gazeta.pl zwróciła się z pytaniem o posiadanie sprzętu elektronicznego w celi do Służby Więziennej. "Dyrektor zakładu karnego może zezwolić na posiadanie w celi sprzętu elektronicznego lub elektrycznego. W przypadku uzyskania zezwolenia dyrektora zakładu karnego (...) i wyposażenia celi mieszkalnej w dodatkowy sprzęt elektroniczny lub elektryczny, każdy skazany przebywający w tej celi jest zobowiązany do uiszczania zryczałtowanej miesięcznej opłaty w związku z użytkowaniem tego sprzętu" – przekazano w mailu.