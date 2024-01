Marek Suski odbył wizytę w areszcie śledczym w Radomiu, gdzie znajduje się skazany Mariusz Kamiński. Poseł PiS przekazał, że jego partyjny kolega przebywa obecnie na oddziale szpitalnym, gdzie ma "podawane środki".

Mariusz Kamiński przeniesiony ze zwykłej celi. Trafił na oddział szpitalny Fot. Wojciech Olkusnik/East News / Wojciech Olkusnik/East News

Kamiński w pojedynczej, szpitalnej celi

Marek Suski przekazał wieści o stanie zdrowia Mariusza Kamińskiego na antenie Telewizji Republika. – Dyrektor poinformował mnie, że Mariusz Kamiński jest na oddziale szpitalnym i ma podawane środki i że po podawaniu środków ten stan zdrowia nawet się poprawił – przekazał poseł PiS. – Jeśli nastąpi pogorszenie stanu zdrowia to będzie podawane wyżywienie poprzez kroplówkę.

Dodał także, że dyrektor aresztu w Radomiu poinformował go, że "w więzieniu były jakieś sytuacje ze względu na zachowanie innych osadzonych" oraz że personel więzienny dołoży wszelkich starań "żeby w jak najlepszej kondycji pan minister mógł odbywać, na razie, karę".

Suski miał zostać również zapewniony, że w zakładzie dopilnują, by takie "sytuacje" nie miały więcej miejsca. – Mariusz Kamiński jest w pojedynczej, szpitalnej celi, gdzie inni nie mają dostępu. Jest to szczególnie pilnowane, żeby nie doszło do żadnej sytuacji niekorzystnej – powiedział.

– Jest specjalnie doglądany, uruchomiono większą ilość kamer, jest więcej pracowników. Bo rzeczywiście część osadzonych uważa, że są (w więzieniu - przyp. red.) ze względu na Prawo i Sprawiedliwość, a minister PiS może być postrzegany jako przyczyna ich osadzenia, co też oczywiście związku nie ma, ale odczucia osadzonych mogą być skierowane agresywnie w stosunku do pana ministra – stwierdził Marek Suski.

Co ciekawe, skazany polityk będzie mógł oglądać kolegów i koleżanki z partii w telewizji. – Udało się dostarczyć też telewizor. Niestety przyjęto tylko jeden odbiornik telewizyjny, radiowego nie przyjęto – zrelacjonował poseł.

Kiedy Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność?

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha wypowiedział się niedawno w rozmowie z TVN24 na temat tego, kiedy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuszczą zakłady karne.

– Nie chcę wyręczać pana prokuratora i za niego odpowiadać, natomiast na pewno to nie będą godziny i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni – poinformował na antenie TVN24, podkreślając, że nie jest to sprawa, którą da się w łatwy sposób poddać analizie.

– W pierwszej kolejności w wyniku wszczęcia postępowania ułaskawiającego pan prokurator generalny zwraca się do sądów, które wydawały wyroki w tych sprawach o przesłanie akt sprawy, na podstawie tych akt dopiero będzie tworzona opinia przez prokuratora generalnego, ale też ewentualne podejmowanie decyzji co do kontynuowania kary – dodał polityk.

Czytaj także: https://natemat.pl/535103,kaminski-i-wasik-z-pis-o-co-chodzi-w-ich-sprawie-to-musisz-wiedziec