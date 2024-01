MON bierze się za podkomisję Macierewicza! Minister ogłosił specjalny plan

Szef MON zapowiedział powołanie zespołu ds. wyjaśnienia działań podkomisji smoleńskiej. – Musimy ocenić osiem lat funkcjonowania komisji, którą kierował poseł Antoni Macierewicz – przekazał w piątek szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej.

MON bierze się za podkomisję smoleńską. Plan ws. działań Macierewicza. Fot. Piotr Molecki/East News

W piątek w Warszawie odbyła się konferencja prasowa wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wiceministra MON Cezarego Tomczyka w sprawie kolejnych działań dotyczących byłej podkomisji MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem.

Będzie zespół, który zbada, to co robił Macierewicz w swojej podkomisji

– Jedną ze spraw wymagających szacunku i wrażliwości jest to, co wydarzyło się pod Smoleńskiem w 2010 roku. To było wydarzenie, które wypełniło bólem całą Polskę – powiedział szef MON.

Jak podkreślił, "niektórzy chcieli w sposób polityczny użytkować i budować na katastrofie kapitał polityczny". – Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjęliśmy, było zakończenie prac podkomisji MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego – przypomniał.

I dodał: – Musimy wyjaśnić osiem lat funkcjonowania podkomisji. Będziemy oceniać działania podkomisji, ale nie będziemy dokonywać oceny przyczyn katastrofy.

Jednocześnie Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu "Zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego".

Z kolei Cezary Tomczyk dodał do tego, że "bardzo chcemy, żeby w tej konkretnej sprawie wszystko było odwrotnie, niż w ciągu ostatnich ośmiu lat".

– To zaszczyt stać tutaj z państwem. Oczekiwania wobec zespołu są jasne. To przede wszystkim badanie uczciwości, rzetelności i gospodarności podkomisji – oświadczył, kiedy przedstawił ekspertów i wojskowych, którzy będą działać w gremium MON. Zespół zacznie działać od piątku.

Członkowie zespołu MON ws. podkomisji Macierewicza:

przedstawiciel Departamentu Kadr – płk Arkadiusz Wochnowicz,

przedstawiciel Departamentu Budżetowego – płk Dariusz Łukawski,

przedstawiciel Inspektoratu Kontroli Wojskowej – płk rez. Zbigniew Błażewicz,

przedstawiciel Departamentu Prawnego – Pani Magdalena Tadzik-Kucińska,

przedstawiciel Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych – płk Cezary Morka,

przedstawiciel Władzy Lotnictwa Wojskowego – Pani Karolina Suchanek-Frąckowiak,

przedstawiciel Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Władzy Lotnictwa Wojskowego – płk Marek Guba,

przedstawiciel Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Władzy Lotnictwa Wojskowego – ppłk Adam Sołopa,

przedstawiciel Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Władzy Lotnictwa Wojskowego – płk rez. Krzysztof Kondrat, - przedstawiciel Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Władzy Lotnictwa Wojskowego – ppłk rez. Janusz Drąg,

przedstawiciel Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie Władzy Lotnictwa Wojskowego – płk rez. Jacek Przybysz, - przedstawiciel Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych – płk rez. prof. dr hab. inż. Mirosław Nowakowski,

przedstawiciel Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych – prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko,

przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej – ppłk rez. dr hab. inż. Andrzej Leski,

przedstawiciel Lotniczej Akademii Wojskowej – płk rez. dr inż. Ireneusz Smykla,

przedstawiciel Lotniczej Akademii Wojskowej – płk rez. prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski.

