Mówiła, że to "fałsz", teraz są oficjalne dane. Tyle zarobiła żona Kurskiego w TVP

Joanna Kurska zaprzeczyła, że zarabiała w TVP ponad 100 tys. zł miesięcznie. W piątek na stronie publicznego nadawcy opublikowano komunikat z informacją, jak kształtowały się zarobki żony byłego szefa Telewizji Polskiej. Jak czytamy, w sumie było to ponad 1,5 mln zł brutto. Na tę kwotę nie złożyło się wyłącznie wynagrodzenie, ale też np. nagrody i różne rekompensaty.

Ile żona Jacka Kurskiego zarobiła w TVP? Są oficjalne dane Fot. Pawel Wodzynski / East News

W środę Onet podał, że "żona Jacka Kurskiego zarobiła w TVP ponad 1,5 mln zł, choć przepracowała w państwowej telewizji w sumie niewiele ponad rok". To oznaczało, że średnio w miesiącu miała otrzymywać ponad 100 tys. zł.

Po tych doniesieniach internet zapłonął, a Joanna Kurska zabrała głos w mediach społecznościowych. W serii postów na Instastories stwierdziła, że są to informacje "fałszywe".

"Ani jako dyrektor programowa TVP, ani jako producent PnŚ nie miałam takiej pensji" – przekazała. I dodała, że jako dyrektor programowa zarabiała 23 tys. zł brutto miesięcznie, czyli "tyle, ile zarabiał jej poprzednik Sławomir Zieliński".

Kurska domagała się także sprostowania rozpowszechnianych informacji. Jednocześnie zastrzegła, iż w przypadku "powielania kłamstw" jest gotowa wystąpić na drogę sądową.

Okazuje się jednak, że żona byłego szefa TVP nie odniosła się do całościowej kwoty, która według Onetu miała wpłynąć na jej konto, a jedynie do średniej. Potwierdza to oficjalny komunikat, jaki w piątek po południu pojawił się na stronie Telewizji Polskiej.

"W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwestii wynagrodzenia Pani Joanny Kurskiej , mając na celu ucięcie dalszych spekulacji w temacie o dużej doniosłości społecznej, jaką są warunki wynagradzania w Spółkach Skarbu Państwa , a także chcąc ochronić Panią Joannę Kurską przed negatywnymi komentarzami formułowanymi na podstawie nieprecyzyjnych informacji, decydujemy się na podanie do informacji publicznej konkretnych danych". Komunikat TVP ws. zarobków Joanny Kurskiej

Z oświadczenia wynika, że Joanna Kurska przepracowała w TVP w sumie 15 miesięcy. "W okresie luty-listopad 2016 r. otrzymała z TVP 331 tys. zł brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę, w tym 93 tys. zł brutto z tytułu kilku nagród Prezesa Zarządu, którym wówczas był Jacek Kurski" – podano.

"W grudniu 2016 r. wypłacono Pani Joannie Kurskiej 138 tys. zł brutto z tytułu rekompensaty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Następnie przez 6 miesięcy otrzymywała odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia w łącznej wysokości 138 tys. 833 zł brutto" – czytamy.

Joanna Kurska otrzymała w sumie 1,5 mln zł

W 2022 roku Joanna Kurska ponownie rozpoczęła pracę w TVP.

"W okresie wrzesień 2022 – styczeń 2023 otrzymała łącznie 203 tys. 685 zł brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo w styczniu 2023 r. otrzymała 288 tys. zł brutto z tytułu rekompensaty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Następnie przez 9 kolejnych miesięcy wypłacono jej łącznie 432 tys. zł brutto w ramach odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji" – przekazano w komunikacie.

W sumie, jak czytamy, żona Jacka Kurskiego otrzymała z Telewizji Polskiej 1 mln 534 tys. zł brutto.