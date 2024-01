"Fakt" ujawnił wydatki na podróże służbowe byłej wicemarszałkini Sejmu. Według redakcji Małgorzata Gosiewska (PiS) tylko w zeszłym roku "wylatała" ponad 106 tys. zł, a w zagranicznych delegacjach spędziła więcej niż miesiąc. Do sprawy odniosła się sama zainteresowana.

Kolejna posłanka-podróżniczka. Polityczka PiS tylko w zeszłym roku "wylatała" ponad 106 tys. zł Fot. Adam Burakowski/REPORTER

Z ustaleń "Faktu" wynika, że Małgorzata Gosiewska tylko w 2023 r. wydała ponad 106 tys. zł. z kieszeni podatników na zagraniczne delegacje. Redakcja ujawniła, że od stycznia do października polityczka odwiedziła Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię, Szwecję, Litwę, Mongolię, USA i Kanadę, a w niektórych państwach była nawet dwukrotnie.

Gigantyczne sumy na delegacje Gosiewskiej

Informacje "Faktu" pochodzą z oficjalnego zestawienia lotów, które otrzymał z Kancelarii Sejmu. Redakcja zastanawia się, w jaki sposób była wicemarszałkini Sejmu umiała pogodzić pracę w parlamencie (m.in. udział w głosowaniach) z dalekimi podróżami.

Wygląda na to, że spośród całego prezydium Sejmu, Gosiewska była absolutną rekordzistką, bo w delegacjach spędziła 40 dni. Jak czytamy w artykule, zdarzyło się, że dwie podróże oddzielał od siebie odstęp zaledwie... dwóch dni.

"Np. w dniach 23-27 kwietnia zeszłego roku najpierw poleciała z prezydentem Andrzejem Dudą w podróż do Mongolii, a już 29 kwietnia była w samolocie do USA, gdzie świętowała z Polonią obchody Święta 3 Maja" – zdradził tabloid.

Podróżnicza rekordzistka

Zdaniem redakcji ulubionym kierunkiem polityczki-podróżniczki były Stany Zjednoczone, które w zeszłym roku odwiedziła aż trzy razy. Podobnie było z Kanadą, gdzie w ciągu roku była aż dwukrotnie. Łączny rachunek za 11 zeszłorocznych wojaży Gosiewskiej opiewa na 106 tys. zł., czyli zdecydowanie więcej niż w przypadku jej partyjnych kolegów z prezydium Sejmu.

W tym samym czasie była marszałkini Sejmu Elżbieta Witek była jedynie w siedmiu delegacjach, które za każdym razem odbywały się samolotem specjalnym, więc Kancelaria Sejmu nie płaciła za bilety. Dla porównania, były wicemarszałek Ryszard Terlecki udał się do Strasburgu, Francji i Macedonii, co kosztowało podatników 11,2 tys. zł. Co ciekawe, Piotr Zgorzelski odwiedził tylko Jerozolimę, a koszt biletów wyniósł 5,6 tys. zł.

Chodziło o... wojnę w Ukrainie?

Dziennik zwrócił się do polityczki o komentarz w sprawie delegacji. Posłanka z partii Jarosława Kaczyńskiego oznajmiła, że liczne podróże służbowe to efekt... agresji rosyjskiej na Ukrainę.

– Wszystkie moje wyjazdy miały charakter służbowy. Większość z nich związana byłą z toczącą się od 24 lutego 2022 r. agresją rosyjską na Ukrainę i z przekazywaniem pomocy humanitarnej. Część związana była z pełnieniem funkcji wicemarszałka Sejmu RP i zadaniami realizowanymi w ramach polityki międzynarodowej. W ramach odbytych podróży miałam też zaszczyt reprezentować panią marszałek Sejmu RP – odpowiedziała na pytania "Faktu" Gosiewska.

Tabloid zapytał byłą wicemarszałkinię także o wnioski z podróży. Gosiewska stwierdziła, że miały one korzystny wpływ na ukraińską społeczność.

– Bardzo dobre pytanie. Na pewno wzmocnienie sił ukraińskich oraz zaspokojenie życiowych potrzeb ukraińskiej ludności cywilnej zaatakowanej w haniebny sposób przez rosyjskiego agresora. Wynika również zaopatrzenie w lekarstwa, sprzęt medyczny i inny szpitali, ośrodków i innych jednostek służby zdrowia – wyliczała.

Skarga do Komisji Etyki Poselskiej na Gosiewską

17 stycznia pisaliśmy w naTemat, że posłanka KO Klaudia Jachira zapowiedziała z mównicy złożenie na Gosiewską wniosku do Komisji Etyki Poselskiej. Jachira wytknęła jej porównanie skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do uwięzionego przez białoruski reżim polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

– Na wstępie dwa słowa do pani marszałek Gosiewskiej. To, że pani z tej mównicy porównała prawdziwego bohatera – pana Poczobuta – do przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem przez niezawisłe sądy w Polsce, to jest hańba! – powiedziała Jachira, podczas gdy na sali plenarnej wybuchły oklaski.

– I powinna pani za te słowa przeprosić z szacunku dla prawdziwego bohatera, pana Poczobuta! A ja składam za te słowa na panią wniosek do Komisji Etyki, bo takie słowa nie powinny paść z tej mównicy – zapowiedziała polityczka KO.

