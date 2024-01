Magdalena Stużyńska, znana z takich produkcji jak "Przyjaciółki", wywarła duże wrażenie na swoich fanach dzięki spektakularnej zmianie wyglądu. Aktorce udało się zrzucić aż dziesięć kilogramów, bez ryzyka powrotu do poprzedniej wagi, znanego jako efekt jojo. Zdecydowała się ona ujawnić swoje patenty dotyczące redukcji.

Magdalena Stużyńska pod koniec marca będzie świętowała okrągłe, 50. urodziny. Nie jest tajemnicą, że wraz z upływem lat, zwłaszcza kobietom, trudniej zachować nienaganną sylwetkę. Na to wpływa dużo czynników - związanych ze stylem życia, kwestiami hormonalnymi, ale także genami.

Zanim aktorka zdecydowała się na dietę, miała nadzieję, że dzięki temu zyska więcej energii. Jednak musiała odłożyć tę decyzję ze względu na serial "Przyjaciółki", w którym postać, którą grała, miała określony w scenariuszu wygląd. Dlatego Stużyńska musiała poczekać na zielone światło od scenarzystów.

Kiedy w końcu twórcy serialu zdecydowali się zmodyfikować wizerunek Anki, postaci granej przez Magdę, aktorka mogła zacząć pracę nad swoją sylwetką. Efekty jej wysiłków szybko stały się widoczne.

Od momentu, gdy gwiazda "Przyjaciółek", osiągnęła sukces w odchudzaniu, z entuzjazmem dzieli się z fanami poradami na temat skutecznego pozbycia się nadmiarowych kilogramów. Ujawniła również, jak sobie radzi z uczuciem głodu.

Kluczem w diecie aktorki są regularne posiłki, spożywane co trzy, cztery godziny, przy czym ostatni konsumuje na trzy godziny przed snem. Stużyńska przykłada dużą wagę do jakości jedzenia, dlatego wybiera produkty od lokalnych dostawców.

Aktorka koncentruje się na pokarmach o obniżonej zawartości tłuszczu i nabiału. Pomimo regularności posiłków, początkowo zdarzało się jej czuć głód między nimi. W tych momentach pomocna okazała się woda z cytryną, która nie tylko zaspokajała głód, ale również nawadniała organizm.

Warto nadmienić, że woda z cytryną pita między posiłkami może przynieść pewne korzyści w kontekście redukcji wagi, choć należy pamiętać, że sama w sobie nie jest magicznym środkiem do odchudzania.

Jeśli woda z cytryną zastępuje inne, wysokokaloryczne napoje, takie jak słodzone napoje gazowane, może to przyczynić się do zmniejszenia ogólnego spożycia kalorii. Prawidłowe nawodnienie jest kluczowe w procesie redukcji - to ważne dla metabolizmu.

Magdalena Stużyńska - kariera i życie prywatne

Magdalena Stużyńska, urodzona w Giżycku, zakończyła swoją edukację średnią w Warszawie, uczęszczając do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV. Już od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie aktorstwem, czynnie uczestnicząc w działalności ogniska teatralnego Teatru Ochota. Jej pierwszy występ sceniczny miał miejsce, gdy miała zaledwie 15 lat, w spektaklu "Eksperyment" w reżyserii Haliny Machulskiej. Następnie Stużyńska pojawiła się w kilku produkcjach filmowych i serialowych.

Dążąc do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności aktorskich, Magdalena ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, zdobywając wykształcenie teatralne w 1997 roku.

Szeroką rozpoznawalność zyskała dzięki roli w serialu "Dom" (1996-2000), a jeszcze większą popularność przyniosła jej postać Marcysi w "Złotopolskich", którą grała przez 9 lat, począwszy od 1998 roku.

Stużyńska wystąpiła również w takich serialach jak "Na dobre i na złe", "Hotel 52", "Rodzinka.pl" i "Przyjaciółki". Ponadto, w latach 2012-2017 związana była z Kabaretem Moralnego Niepokoju, gdzie zastąpiła Katarzynę Pakosińską. Była także współprowadzącą program "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2.

W życiu prywatnym Stużyńska jest żoną biznesmena Łukasza Brauera i matką dwóch synów. Aktorka dba o swoją prywatność, a na swoim profilu na Instagramie, śledzonym przez 108 tysięcy osób, dzieli się głównie zdjęciami z planów zdjęciowych.