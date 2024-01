Właściciel platformy X i Tesli po raz pierwszy zawitał do Polski. Elon Musk w sobotę 21 stycznia wylądował na lotnisku w Krakowie. Celem jego wizyty jest uczestnictwo w konferencji na temat antysemityzmu, która odbędzie się w Krakowie i w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz. Poza tym ma zaplanowane spotkanie z Lechem Wałęsą.

Elon Musik już w Krakowie. Wiadomo z kim się dziś spotka Fot. Grzegorz Wajda/REPORTER

Elon Musk już w Krakowie

Właściciel Tesli i platformy X Elon Musk weźmie udział w sympozjum w Krakowie i ceremonii w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz w ramach wydarzenia organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie (EJA), poświęconego antysemityzmowi – taką informację przekazał Bloomberg.

Podczas konferencji Elon Musk będzie uczestniczyć w dyskusji z Benem Shapiro. To amerykański prawicowy publicysta. Poza tym w planie Muska jest również uczestniczenie w ceremoniach na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wydarzenia te są organizowane w związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście, który przypada tydzień później.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak to się stało, że Musk odwiedzi Polskę i weźmie udział w wydarzeniach poświęconych szerzeniu pamięci o holokauście. Okazuje się, że wizjoner już jesienią ub.r. wstępnie zgodził się odwiedzić obóz Auschwitz.

Stało się to po tym, gdy został oskarżony o antysemityzm przez swoje posty w serwisie X. Wówczas odpowiedział anonimowemu użytkownikowi platformy, zgadzając się z nim w kwestii tego, że społeczności żydowskie promują "nienawiść przeciwko białym" i odpowiadają za sprowadzanie "hord mniejszości, które zalewają kraj".

Poza tym Musk oskarżany jest o to, że nie reaguje w sposób wystarczający na treści antysemickie, które pojawią się w jego serwisie X. Ich zalew pojawił się szczególnie po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, w którym terroryści zabili 1200 Izraelczyków, a wielu porwali.

Wpis Muska, został potępiony przez Biały Dom. W konsekwencji wielu kluczowych dla platformy Muska reklamodawców m.in. koncern Disneya ogłosiło bojkot platformy. Ostatecznie Musk przyznał się do winy, mówiąc o swoim komentarzu, że był "jedną z najgłupszych rzeczy, jakie zrobił w życiu".

Po swojej skandalicznej wypowiedzi rozmawiał na żywo z rabinem Menachemem Margolinem szefem EJA i to wtedy zgodził się odwiedzić były obóz koncentracyjny. Miało to miejsce w ubiegłym roku.

Musk spotka się z Wałęsą?

Z informacji przekazanych przez mycompanypolska.pl wynika natomiast, że Musk ma w planach spotkanie z Lechem Wałęsą. "Temat rozmowy Muska i Wałęsy nie jest znany, ale spotkanie ma mieć wymiar przede wszystkim symboliczny. Jak twierdzi nasz informator, niewykluczone, że następnego dnia były prezydent dołączy do Elona Muska podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau" – podał serwis mycompanypolska.pl. Jak informowaliśmy w naTemat, do Elona Muska napisał na X Przemysław Czarnek, co stało się w internecie powodem do żartów. "Drogi Elonie Musku, po wizycie w Auschwitz zapraszamy w imieniu Wolnych Polaków do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie przetrzymywani są polscy parlamentarzyści. Po raz pierwszy od 1989 roku mamy w Polsce więźniów politycznych" – brzmiał post byłego ministra edukacji.

Komentujący zwracają uwagę nie tylko na skandaliczną treść, ale także na braki w poprawności języka angielskiego byłego ministra edukacji w rządzie PiS.