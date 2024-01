Co dalej z Kaczyńskim? Ekspert: Wyborcy PiS boją się [SONDAŻ]

Agnieszka Miastowska

I nstytut Badań Pollster przeprowadził dla "Super Expressu" sondaż, w którym zapytał Polaków o to, co dalej z Jarosławem Kaczyńskim – czy to jego czas na przekazanie władzy i polityczną emeryturę. Kluczowe było zdanie wyborców PiS-u, bo ci przy decyzji kierowali się dobrem partii. Większość z nich uważa, że Kaczyński nadal powinien dzierżyć władzę. Obawiają się, że bez niego partia upadnie.